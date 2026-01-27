Hindi Faith Hindi

Vastu Tips For Safe Where To Keep The Safe In The House Know The Right Direction And Rules Money Will Never End

Vastu Tips: घर में कहां रखें तिजोरी? जान लें सही दिशा और नियम, कभी खत्म नहीं होगा पैसा

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार गलत दिशा में रखी तिजोरी आपकी सेविंग को चुटकियों में खाली कर सकती है. मेहनत के बावजूद तिजोरी में नहीं टिकता पैसा तो वास्तु शास्त्र के इन नियमों का करें पालन.

Vastu Tips for Locker: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी हर चीज का हमारे जीवन में गहरा असर पड़ता है. इसलिए घर में सामान रखते समय दिशाओं व जगह का विशेष ध्यान रखना चाहिए. खासतौर पर तिजोरी रखते समय वास्तु के नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा न करें. घर में रखी तिजोरी की दिशा बहुत ही खास होती है. कई बार बहुत मेहनत के बाद भी तिजोरी में पैसा नहीं टिकता और आए दिन आर्थिक तंगी का समाना करना पड़ता है. ऐसा गलत दिशा में रखी तिजोरी की वजह से होता है. आइए जानते हैं घर में तिजोरी रखने की सही दिशा और जरूरी नियम.

तिजोरी रखने की सही दिशा

उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना गया है और इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में तिजोरी रखना बेहद ही शुभ होता है. यदि इस दिशा में तिजोरी रखी जाए तो धन प्राप्ति के नए स्रोत खुलते हैं और तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहती है. इसके अलावा तिजोरी रखने के लिए पूर्व दिशा और ईशान कोण यानि उत्तर-पूर्व दिशा को भी शुभ माना जाता है. इन दिशाओं में तिजोरी रखने से आ​र्थिक स्थिति मजबूत होती है.

तिजोरी रखने के नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि तिजोरी का दरवाजा हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही खुलना चाहिए. इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं और फिजूलखर्च भी नहीं होता.

तिजोरी हमेशा ऐसे कमरे में रखनी चाहिए जहां केवल एक ही दरवाजा हो. वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी वाले में कमरे में ज्यादा दरवाजे या खिड़कियां होने से धन की ऊर्जा बिखर जाती है.

वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी की दिशा के साथ ही रंग का भी विशेष महत्व होता है. घर में हमेशा सुनहरे, पीले या सफेद रंग की तिजोरी होनी चाहिए. इससे धन प्रवाह के योग बनते हैं.

अक्सर लोग तिजोरी में पुराने पेपर, बिल या फाइलें आदि रख देते हैं जो कि अशुभ माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी में गलती से भी अनुपयोगी सामान नहीं रखना चाहिए. क्योंकि इसकी वजह से बिना वजह पैसे खर्च होते हैं और चाहकर भी तिजोरी में पैसे नहीं टिकते.

अगर आप चाहते हैं कि घर में रखी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे तो उसकी साफ-सफाई का भी ध्यान रखें. गंदे या अशुद्ध हाथों से तिजोरी न खोलें और गलती से भी तिजोरी को दक्षिण दिशा में न रखें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

