इस दिन घर में लेकर आएं शंख, जानें मंदिर में रखने की सही दिशा

यदि आप अपने घर में शंख रखना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ नियम आपके बेहद काम आ सकते हैं. जानते हैं शंख रखने के वास्तु नियमों के बारे में...

How to Keep shankh in pooja room direction: हम अपने मंदिर में ना जानें कौन-कौन सी चीजों को रखते हैं. उन्हीं चीजों में से एक है शंख. यदि शंख को अपने घर में रखा जाए तो इससे जुड़े कई मिथक सुनने में आने लगते हैं. ऐसे में लोगों को पता होना चाहिए कि शंख रखने के वास्तु नियम क्या हैं. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि घर में शंख रखने के वास्तु नियम क्या हैं. पढ़ते हैं आगे…

घर में शंख रखने के वास्तु नियम

यदि आप शंख को अपने घर के मंदिर में रखना चाहते हैं तो ऐसे में आप गणेश शंख का चुनाव कर सकते हैं. इससे अलग गोमुखी शंख और कौरी शंख भी बेहद उपयोगी है. आप चाहे तो दक्षिणावर्ती शंख भी अपने घर में रख सकते हैं. ये शंख अपनी तरफ धन को आकर्षित करते हैं. शंख को शिवरात्रि या नवरात्रि इन दोनों त्योहारों पर घर में स्थापित कर सकते हैं. इन दिनों में शंख खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. शंख को हमेशा दक्षिण-पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए. ऐसे करना बेहद शुभ माना जाता है. ऐसा करने से आप धन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं. शंख स्थापना पूर्व स्थान पर करें. पूर्व स्थान पर शंख रखने से पहले सबसे पहले मां गंगा जल से छिड़काव करें. इसके बाद लाल कपड़ा बिछाएं. तांबे या पीतल की प्लेट पर शंख को रखें. हमेशा याद रखें भगवान की पूजा के अलावा शंख पूजा भी करनी जरूरी होती है और घर के शंख को कभी बजाना नहीं चाहिए. यदि आप अपने मंदिर में दो शंख रखना चाहते हैं तो दोनों शंख को एक दूसरे से दूर रखें. साथ ही शंख में हमेशा जल भरकर ही रखें.

नोट – इस लेख में दी गई जानकारी मान्यताओं और सूचनाओं पर आधारित है. india.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से संपर्क करें.