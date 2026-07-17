Vastu Tips: मुख्य द्वार पर लगाएं तांबे का सूर्य, घर में आएगी Positive Energy और चमक उठेगी किस्मत

Vastu Tips: घर सिर्फ ईंट और सीमेंट की दीवारें नहीं होता, बल्कि यह हमारी ऊर्जा, विचारों और खुशियों का केंद्र भी होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखी हर एक छोटी-बड़ी चीज अपने भीतर एक खास ऊर्जा समेटे होती है- कुछ चीजें सकारात्मक होती हैं तो कुछ नकारात्मक और इस ऊर्जा के आदान-प्रदान का सबसे बड़ा जरिया होता है हमारे घर का मुख्य द्वार. जिस तरह हम अपने घर में मेहमानों का स्वागत मुस्कुराकर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह मुख्य द्वार पर ऐसी चीज रखनी चाहिए जिससे मां लक्ष्मी और पॉजिटिव एनर्जी खिंची चली आए. वास्तु शास्त्र में तांबे का सूर्य मुख्य द्वार पर लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार तांबे का सूर्य लगाने का सबसे शुभ स्थान घर का मुख्य द्वार होता है. क्योंकि मुख्य द्वार से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है. अगर आपके घर में लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं, बनते काम बिगड़ रहे हैं या बिना बात के कलह का माहौल बना रहता है तो इन सबकी वजह मुख्य द्वार का वास्तु दोष हो सकता है. इस दोष से छुटकारा दिलाने में तांबे का सूर्य आपके लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होगा. लेकिन तांबे का सूर्य तभी फायदा देता है जब उसे लगाते समय सही नियमों का पालन किया जाए.
ज्योतिष व वास्तु शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और सूर्य देव सफलता, मान-सम्मान, वृद्धि व आरोग्य के कारक माने जाते हैं. वहीं तांबे की बात करें तो तांबा सूर्य की मुख्य धातु है और जब तांबे व सूर्य की आकृति मिलती है तो इससे एक पावरफुल एनर्जी का निर्माण होता है. जिससे घर में पॉजिटिविटी आती है. यही वजह है कि तांबे के सूर्य को बेहद शुभ माना गया है.
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