Vastu Tips: शुक्रवार के दिन घर में लगाएं ये चमत्कारी पौधा, मां लक्ष्मी की कृपा से कभी नहीं होगी पैसों की कमी

Vastu Tips: हिंदू धर्म में पेड़-पौधों को पूजनीय स्थान दिया है, यहां तक कि वास्तु शास्त्र में भी पेड़-पौधों का विशेष महत्व माना गया है. घर में सही पौधे लगाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है. इन्हीं शुभ और पवित्र पौधों में से एक है गुड़हल जिसे अंग्रेजी में Hibiscus का पौधा भी कहा जाता है. अपने खूबसूरत लाल फूलों से घर की शोभा बढ़ाने वाला यह पौधा, धार्मिक दृष्टि से माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का अत्यंत प्रिय माना जाता है. वास्तु के अनुसार, घर में सही दिशा में गुड़हल का पौधा लगाने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और सकारात्मकता का संचार होता है.
मान्यता है कि शुक्रवार के दिन सही दिशा में गुड़हल का पौधा लगाने से धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान सूर्य देव अति प्रसन्न होते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता. शुक्रवार और गुड़हल के पौधे का खास संबंध माना गया है.
मां लक्ष्मी का प्रिय पुष्प: गुड़हल का लाल फूल मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है. इसलिए इस दिन गुड़हल का पौधा लगाना सबसे उत्तम माना जाता है.
शुक्र ग्रह होता है मजबूत: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्रवार के दिन घर में गुड़हल का पौधा लगाने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है. शुक्र ग्रह धन, वैभव, सौंदर्य और सुख-सुविधाओं का कारक है.
सूर्य देव का आशीर्वाद: लाल रंग का गुड़हल का फूल सूर्य देव को भी जल अर्पित करते समय चढ़ाया जाता है. इससे समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार कोई भी पौधा पूर्ण फल तभी देता है जब उसे सही दिशा में सही तरीके से लगाया जाए. आइए जानते हैं गुड़हल का पौधा लगाने के लिए घर की कौन-सी दिशा सबसे शुभ मानी जाती है?
पूर्व दिशा: गुड़हल के पौधे को घर की पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है. इससे सूर्य देव और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है.
उत्तर-पूर्व दिशा: यह दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है. यहां पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन का आगमन बढ़ता है.
भूलकर भी न रखें इस दिशा में: गुड़हल के पौधे को कभी भी दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में न लगाएं, इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है.
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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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