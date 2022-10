how to attract money at home: यदि घर में चीजें वास्तु के अनुसार रखी जाएं तो इससे कई फायदे हो सकते हैं. आज हम बात कर रहे हैं घर में धन रखने की. यदि घर में धन वास्तु के अनुसार रखा जाए तो इससे धन की वृद्धि होती है. अब सवाल यह है कि किस दिशा में धन को रखना चाहिए और किस दिशा में कुबेर का वास है. तो आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि व्यक्ति को किस दिशा में धन रखना चाहिए. पढ़ते हैं आगे…Also Read - वास्तु टिप्स : घर में लगाएं मयूरपंखी के पौधे, चमक उठेगी किस्मत, रातों-रात होंगे मालामाल | Watch Video

घर में किस दिशा में रखें धन

व्यक्ति को अपने घर की पूर्व दिशा में संपत्ति या अलमारी या तिजोरी रखना चाहिए. इससे निरंतर धन में वृद्धि होती रहती है. यदि आपकी अलमारी दक्षिण दिशा में है लेकिन उसका दरवाजा उत्तर दिशा की तरफ खुल रहा है तो आप उस अलमारी में भी अपने धन रुपए पैसे को रख सकते हैं. इससे निरंतर वृद्धि होती है. मान्यता है कि उत्तर दिशा में स्वामी कुबेर का वास है. ऐसे में यदि इस दिशा में ध्यान रखा जाए तो इससे धन की कमी नहीं होती है.

किस दिशा में न रखें धन

वास्तु के अनुसार, यदि धन को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो ऐसा करना परिवार के मुखिया के लिए बड़ी कठिनाईजनक हो जाता है. इससे धन लाभ में कमी आ सकती है. यदि आप अपने घर के सोने, चांदी, धन, आभूषण आदि को दक्षिण दिशा में रख रहे हैं तो बता दें कि इससे कोई खास नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है लेकिन इसे धन की प्राप्ति नहीं होती है.

नोट – इस लेख में दी गई जानकारी मान्यताओं और सूचनाओं पर आधारित है. india.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से संपर्क करें.