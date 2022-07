In which direction we should keep broom : सफाई के लिए हर घर में झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि झाड़ू से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स भी हैं, जिनका पालन नहीं किया गया तो घर में दरिद्रता आ सकती है और इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है. जी हां, ऐसे में झाड़ू से जुड़े वास्तु टिप्स के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आपको अपने घर में झाड़ू किस दिशा में रखनी चाहिए और झाड़ू से वास्तु टिप्स क्या हैं. साथ ही ये भी जानेंगे कि झाड़ू को लेटाकर रखना चाहिए या खड़ी. जानते हैं आगे…Also Read - आज का पंचांग, 21 July 2022: जानें आज के शुभ व अशुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

झाड़ू को खड़ी रखने से क्या होता है?

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, घर में कभी भी खड़ी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए. बता दें कि खड़ी झाड़ू से घर में दरिद्रता का वास होता है. ऐसे में हमेशा झाड़ू को लेटाकर रखना चाहिए. लेटाकर रखना बेहद ही शुभ माना जाता है.

झाड़ू का मुंह किधर होना चाहिए?

झाड़ू का मुंह पश्चिम दिशा या उत्तर-पश्चिम दिशा में होना चाहिए.

किस दिशा में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए?

वास्तु के अनुसार, झाड़ू कभी भी ईशान कोण में और किचन में नहीं रखनी चाहिए. इससे अलग झाड़ू को कभी भी छत पर या घर के बाहर भी नहीं रखनी चाहिए. बता दें, ऐसा करने से चोरी और वारदात का जोखिम बढ़ सकता है.

पुरानी झाड़ू का क्या करें?

बता दें कि पुरानी झाड़ू होने पर यदि आप निकालना चाहते हैं तो उसे हमेशा शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन, होलिका दहन के बाद या ग्रहण लगने के बाद निकाल देना चाहिए. ध्यान रहे जहां भी आप झाड़ू निकाल रहे हैं तो वहां झाड़ू पर किसी के पैर नहीं लगने चाहिए.

नोट – इस लेख में दी गई जानकारी मान्यताओं और सूचनाओं पर आधारित है. india.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट से संपर्क करें.