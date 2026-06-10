Vastu Tips: क्या आपने भी कुर्सी को बना दिया है कपड़ों का स्टैंड? शनि-राहु को नाराज कर सकती है आपकी यह रोजमर्रा की आदत

Vastu Tips: रोजमर्रा की कुछ आदतें आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की दशा बदल सकती हैं. कुर्सी पर कपड़े का ढेर लगाने की आदत भी उन्हीं में से एक है जो कि राहु—केतु को प्रभावित कर सकती है.

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Vastu Tips

Vastu Tips: वास्तु एक प्राचीन भारतीय विज्ञान और कला है. जिसमें दिशाओं के आधार पर घर में रखी हर एक चीज आपके जीवन को प्रभावित करती है. अक्सर घरों में देखा जाता है कि लोग ऑफिस या बाहर से लौटने के बाद कपड़ों को कुर्सी या सोफे पर रख देते हैं और फिर धीरे-धीरे कुर्सी कपड़ों का स्टैंड बन जाती है. जो कि दिखने में तो खराब लगती ही है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ावा देती है. यह आदत वास्तु शास्त्र के अनुसार भी अशुभ मानी गई है. बिखरे और अव्यवस्थित कपड़े घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, जिससे तरक्की में बाधा और मानसिक तनाव पैदा होता है. इतना ही नहीं कुर्सी पर लगा कपड़ों का ढेर कुंडली के ग्रहों की स्थिति को भी खराब करते हैं.

कुर्सी पर कपड़े रखना क्यों होता है अशुभ?

वास्तु शास्त्र में कुर्सी को सम्मान, पद व अधिकार का प्रतीक माना गया है. ऐसे में जब कुर्सी पर गंदे व बेतरतीब तरीके से कपड़े पड़े होते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा में बाधा उत्पन्न होती है. जिसकी वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है जो कि मानसिक तनाव व पारिवारिक कलह उत्पन्न करती है. इसलिए वास्तु के अनुसार कुर्सी पर कपड़े रखने से बचना चाहिए.

शनि और राहु से भी है गहरा संबंध

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और राहु ग्रह का संबंध गंदगी व नकारात्मक ऊर्जा से है. ऐसे में यदि घर में गंदगी फैली हो या कुर्सी व सोफे पर कपड़ो पर ढेर लगा हो तो इससे राहु का प्रभाव बढ़ने लगता है. वहीं अव्यस्थित ढंग से रखे हुए व बिखरे हुए कपड़े शनि की नाराजगी को बढ़ाने का काम करते हैं. वास्तु व ज्योतिश दोनों में ही कुर्सी पर रखे कपड़ो को अशुभ माना गया है. अगर आप राहु व शनि के अशुभ प्रभाव से बचना चाहते हैं तो अपनी इस आदत को आज से ही बदल लें.

हो सकती हैं कई परेशानियां

कुर्सी पर लगा कपड़ो का ढेर राहु और शनि के अशुभ प्रभाव को बढ़ाता है और इसकी वजह से घर में तनाव का माहौल उत्पन्न होता है.

कुर्सी या सोफे पर कपड़े रखने की आपकी आदत चिड़चिड़ापन बढ़ा सकती है और इससे एकाग्रता भी प्रभावित हो सकती है.

यहां त​क इस गंदी आदत की वजह से आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ता है और धन के रास्ते बंद होने लगते हैं.

राहु और शनि की खराब स्थिति के कारण आप खुद भी आलस्य व थकान से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं.

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वास्तु के अनुसार कपड़े रखने का सही तरीका क्या है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार पहने हुए कपड़ों के लिए एक अलग लॉन्ड्री बास्केट रखें. बाहर से आने के बाद कपड़ों को उस लॉन्ड्री बैग में डालें.

कुर्सी व सोफे को हमेशा साफ-सुथरा व व्यवस्थित ढंग से रखें.

अलमारी में कपड़ों को सही व व्यवस्थित तरीके से रखें और समय-समय पर अलमारी साफ करते रहें.

बेडरूम के किसी भी कोने में गंदे कपड़ों का ढेर लगाने से बचें.

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में जितनी अधिक स्वच्छता और व्यवस्था होगी, उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. इसलिए कुर्सी को कपड़ों का स्टैंड बनाने की आदत छोड़ना न केवल आपके घर को व्यवस्थित रखेगा, बल्कि मानसिक शांति भी बनाए रखेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.