घर के मुख्य द्वार पर रख दें यह 1 छोटी सी चीज, थम जाएगी नकारात्मक ऊर्जा और बढ़ेगी सुख-समृद्धि

Vastu Tips for Main Door: घर के मुख्य द्वार पर तांबे के बर्तन में जल रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. जानिए धन लाभ और सुख-समृद्धि के लिए वास्तु के अचूक उपाय.

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Vastu Tips For Main Door

Vastu Tips For Main Door: वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को केवल एक प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि ऊर्जा और भाग्य का सबसे बड़ा केंद्र माना गया है. पौराणिक मान्यताओं और वास्तु सिद्धांतों के अनुसार, घर में प्रवेश करने वाली हर सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले मुख्य द्वार से ही होकर गुजरती है. यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर वास्तु दोष है या वहां सही ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है, तो परिवार के सदस्यों को आर्थिक तंगी, बेवजह के गृह-क्लेश, तरक्की में रुकावट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

अक्सर लोग घर के अंदर के वास्तु पर तो पूरा ध्यान देते हैं जैसे रसोई किस दिशा में हो या बेडरूम कैसा हो, लेकिन मुख्य द्वार की अनदेखी कर देते हैं. वास्तु शास्त्र में एक ऐसा बेहद आसान और अचूक उपाय बताया गया है, जिसे मुख्य द्वार पर करने से घर की दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं.

मुख्य द्वार पर रखें तांबे के पात्र में जल

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर तांबे के बर्तन या लोटे में स्वच्छ जल भरकर रखना सबसे प्रभावशाली उपायों में से एक माना जाता है. जल को शांति, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. जब बाहर से कोई व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करता है, तो उसके साथ कई तरह की ऊर्जाएं आती हैं. मुख्य द्वार पर रखा यह जल किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को सोख लेता है और उसे घर के भीतर दाखिल नहीं होने देता.

कैसे करें यह अचूक उपाय?

सही पात्र का चयन: उपाय के लिए तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र का उपयोग करें. कांच या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करने से बचें. ताजे फूल और हल्दी: पात्र में स्वच्छ पानी भरें और उसमें कुछ ताजे गुलाब या गेंदे के फूल की पंखुड़ियां डाल दें. साथ ही इसमें एक चुटकी हल्दी मिला दें. हल्दी को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है, जो घर में शुभता लाती है.

रखने की सही दिशा: जल से भरे इस पात्र को मुख्य द्वार के दाहिनी ओर (घर से बाहर निकलते समय या अंदर आते समय दाईं तरफ) किसी साफ स्थान पर रखें.

रोजाना ध्यान रखें यह 1 जरूरी नियम

इस उपाय का पूरा लाभ उठाने के लिए स्वच्छता और नियमबद्धता बेहद जरूरी है.

बर्तन में रखे जल और फूलों को रोजाना सुबह बदलें.

पुराने जल को फेंके नहीं, बल्कि इसे घर के आंगन या किसी गमले में डाल दें (ध्यान रखें कि इस जल को तुलसी के पौधे में न डालें).

बर्तन को दोबारा साफ करके नया पानी और ताजे फूल भरें.

अन्य शुभ संकेत जो चमकाएंगे भाग्य

जल के इस उपाय के साथ-साथ यदि आप मुख्य द्वार पर दो और छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, तो घर में धन-धान्य की कभी कमी नहीं होगी:

सिंदूर से बनाएं स्वास्तिक: मुख्य द्वार के दोनों तरफ गाय के शुद्ध घी में सिंदूर मिलाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं. स्वास्तिक शुभता और रिद्धि-सिद्धि का प्रतीक है.

बंधनरवार (तोरण): दरवाजे पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं. यह वातावरण में मौजूद नकारात्मकता को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है.

यदि आपके घर में बार-बार आर्थिक नुकसान हो रहा है या घर के सदस्यों के बीच तनाव बना रहता है, तो आज ही मुख्य द्वार पर जल से भरा यह पात्र रखना शुरू करें. यह छोटा सा वास्तु बदलाव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.