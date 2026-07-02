Vastu Tips: मुख्य द्वार की 3 गलतियां! भूलकर भी न रखें ये चीज़ें, माता लक्ष्मी चौखट से ही लौट जाएंगी!

Vastu Tips: क्या आपके घर के मुख्य द्वार पर भी रखी हैं ये 3 चीज़ें? वास्तुशास्त्र के अनुसार इन गलतियों से माता लक्ष्मी चौखट से ही लौट जाती हैं. आज ही सुधारें.

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सावधान! मुख्य द्वार की ये 3 गलतियां माता लक्ष्मी को चौखट से ही लौटा देती हैं!

Vastu Tips for Main Door: सनातन परंपरा और वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को केवल अंदर आने-जाने का रास्ता नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना गया है. जैसे हमारे शरीर के लिए ‘मुख’ सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक वैसे ही किसी भी भवन या मकान के लिए उसका मुख्य द्वार होता है. वास्तु के अनुसार, घर में सुख, समृद्धि, वैभव और सकारात्मक ऊर्जा का आना इसी बात पर निर्भर करता है कि आपका मुख्य द्वार कितना स्वच्छ और दोषमुक्त है.

अक्सर लोग घर के भीतर की साज-सज्जा पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जाने-अनजाने मुख्य द्वार पर कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं, जिससे घर में दरिद्रता का वास होने लगता है. ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार, यदि मुख्य द्वार पर कुछ खास अवांछित चीज़ें रखी हों, तो धन की देवी माता लक्ष्मी चौखट से ही रूठकर लौट जाती हैं. आइए जानते हैं मुख्य द्वार से जुड़ी उन 3 बड़ी गलतियों के बारे में, जिन्हें आपको आज ही सुधार लेना चाहिए.

दहलीज पर जूते-चप्पलों का ढेर और अस्त-व्यस्त शू-रैक

आजकल फ्लैट कल्चर या जगह की कमी के कारण अधिकांश लोग अपने जूते-चप्पल मुख्य द्वार के ठीक बाहर या चौखट से सटाकर उतार देते हैं. वास्तुशास्त्र में इसे सबसे भयंकर दोष माना गया है.

जूते और चप्पलों में बाहर की धूल, गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा होती है. इनका संबंध ज्योतिष में राहु और शनि से माना गया है. जब आप मुख्य द्वार पर ही जूतों का ढेर लगा देते हैं, तो वह स्थान राहु का केंद्र बन जाता है. माता लक्ष्मी को स्वच्छता और सुंगध अत्यंत प्रिय है. जिस चौखट पर गंदगी और बिखरे हुए जूते-चप्पल होते हैं, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और आर्थिक तंगी पैर पसारने लगती है.

उपाय: जूते-चप्पलों को हमेशा मुख्य द्वार से हटाकर, एक बंद शू-रैक में व्यवस्थित तरीके से रखें.

मुख्य द्वार पर कबाड़, टूटे गमले या डस्टबिन रखना

कई घरों में यह देखा जाता है कि लोग घर का डस्टबिन या फिर टूटा-फूटा फालतू सामान जैसे पुराना फर्नीचर, बंद घड़ियां, या सूखे-टूटे हुए गमले मुख्य द्वार के पास जमा कर देते हैं. उन्हें लगता है कि यह घर के बाहर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है.

वास्तु के अनुसार, मुख्य द्वार के सामने या आस-पास रखा कबाड़ सीधे तौर पर ‘अलक्ष्मी’ (दरिद्रता) को आमंत्रित करता है. टूटी-फूटी चीज़ें और कूड़ादान घर में आने वाली सकारात्मक तरंगों को नष्ट कर देते हैं. इससे परिवार के सदस्यों के करियर में रुकावटें आती हैं और बेवजह के खर्चे बढ़ते हैं.

उपाय: मुख्य द्वार को हमेशा पूरी तरह खाली, साफ और खुला रखें ताकि ऊर्जा बिना किसी बाधा के घर में प्रवेश कर सके.

शाम के समय मुख्य द्वार पर अंधेरा होना

शास्त्रों में गोधूलि बेला यानी शाम का समय माता लक्ष्मी के आगमन का समय माना गया है. इस समय यदि आपके घर का मुख्य द्वार अंधेरे में डूबा रहता है, तो यह दुर्भाग्य को बुलावा देने जैसा है.

अंधेरा नकारात्मक शक्तियों और तनाव का प्रतीक है. जो लोग शाम के समय अपने मुख्य द्वार की लाइट ऑन नहीं करते या जहां बेहद धुंधली और ठंडी रोशनी होती है, वहाँ का वास्तु बिगड़ जाता है. ऐसे घरों में अक्सर कलह-कलेश और मानसिक तनाव का माहौल रहता है, जिससे माता लक्ष्मी कभी भी वहाँ वास नहीं करतीं.

उपाय: शाम होते ही मुख्य द्वार पर एक चमकदार और साफ पीली लाइट ज़रूर जलाएं. पीली रोशनी को गुरु ग्रह और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

बरकत के लिए तुरंत करें ये 2 काम

स्वास्तिक और तोरण: अपने मुख्य द्वार पर कुमकुम या रोली से रोज़ या हर गुरुवार को स्वास्तिक बनाएं. साथ ही, द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का ताज़ा तोरण ज़रूर लटकाएं. यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है.

दहलीज की पूजा: रोज़ सुबह घर की सफाई के बाद मुख्य द्वार की दहलीज को साफ पानी से धोएं. ऐसा करने से घर का वातावरण पवित्र रहता है और समृद्धि के द्वार खुलते हैं.

वास्तु की ये गलतियां दिखने में भले ही छोटी लगें, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन और जेब पर बहुत गहरा पड़ता है. यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर भी इनमें से कोई गलती हो रही है, तो उसे आज ही सुधारें और अपने घर में खुशियों और धन-धान्य का स्वागत करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.