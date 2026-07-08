Vastu Shastra: कबूतर का घोंसला बने तो खुश हों या सावधान? वास्तु के अनुसार जानें इसका मतलब

Vastu Shastra: क्या घर में कबूतर का घोंसला राहु का संकेत है? वास्तु शास्त्र के अनुसार जानें कबूतर के घोंसले का धर्म और वास्तु से क्या संबंध है. क्या इसे हटाना शुभ है?

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/vastu-tips-pigeon-nest-at-home-shubh-ashubh-is-pigeon-nest-bad-as-per-vastu-shastra-8468424/ Copy

घर में कबूतर का घोंसला: वास्तु दोष या कुदरत का संकेत?

Vastu Shastra: सनातन धर्म और वास्तु शास्त्र में हर छोटी-बड़ी घटना के पीछे एक आध्यात्मिक संदेश छिपा होता है. यदि आपके घर के किसी कोने या बालकनी में कबूतरों ने अपना बसेरा बना लिया है, तो वास्तु का मानना है कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. धर्म और वास्तु की दृष्टि से यह केवल एक पक्षी का आना नहीं, बल्कि आपके घर की ऊर्जा में आने वाले बदलाव का संकेत हो सकता है.

वास्तु शास्त्र में क्यों माना गया है इसे ‘अशुभ’?

वास्तु के अनुसार, घर के अंदर पक्षियों का घोंसला होना सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालता है. कबूतर को राहु का प्रतीक माना जाता है. ज्योतिष में राहु को भ्रम, मानसिक अस्थिरता और संघर्ष का कारक कहा गया है. जब कबूतर घर में घोंसला बनाते हैं, तो माना जाता है कि उस स्थान पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे घर के सदस्यों के बीच कलह, निर्णय लेने में कठिनाई और धन के अनावश्यक खर्च जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.

आध्यात्मिक मान्यताएं और संकेत

तरक्की में बाधा: वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, पक्षियों का घर के मुख्य द्वार या छत पर घोंसला बनाना करियर और आर्थिक उन्नति में रुकावट पैदा करता है. इसे ‘वास्तु दोष’ की श्रेणी में रखा जाता है.

मानसिक अशांति: कबूतर की लगातार चहचहाहट और उनके द्वारा मचाई गई गंदगी घर की पवित्रता को प्रभावित करती है. शास्त्रों में घर को मंदिर के समान माना गया है, जहां शांति और स्वच्छता का वास होना अनिवार्य है.

दरिद्रता का वास: कई पौराणिक मान्यताओं में कहा गया है कि जहां गंदगी होती है, वहां से लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है. कबूतरों का डेरा अक्सर घर के उन कोनों में होता है जहां हम ध्यान नहीं देते, जो धीरे-धीरे घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को आमंत्रित करता है.

क्या कहता है धर्म?

धार्मिक ग्रंथों में जीव-सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है यदि कबूतर ने अंडे दे रखे हैं, तो उन्हें हटाना घोर पाप माना गया है. वास्तु और धर्म के बीच संतुलन बनाने के लिए इन बातों का पालन करें

अंडे होने पर: यदि घोंसले में जीव (अंडे या बच्चे) हैं, तो उन्हें हटाकर आप ‘जीव हिंसा’ के दोषी बनेंगे. ऐसे में उनके बड़े होने और उड़ जाने तक का धैर्य के साथ इंतजार करें. यह आपका धर्म है.

निवारण: जब पक्षी स्वतः घोंसला छोड़ दें, तो उस स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें. उस जगह पर चंदन या पवित्र सुगंधित द्रव्य का छिड़काव करें.

सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह: घोंसला हटने के बाद उस स्थान पर धातु की कोई वस्तु या सकारात्मक चिन्ह लगाएं ताकि भविष्य में वहां दोबारा नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र न बने.

वास्तु शास्त्र का मुख्य उद्देश्य घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है. कबूतर का घोंसला यदि घर के मुख्य केंद्र या पूजा घर के करीब है, तो यह निश्चित रूप से वास्तु दोष है. इसे शुभ नहीं माना जाता है लेकिन इसे हटाते समय अपने विवेक और करुणा को न भूलें. शास्त्र भी यही सिखाते हैं कि किसी निर्दोष जीव को कष्ट देकर आप अपने घर में सुख-समृद्धि नहीं ला सकते.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.