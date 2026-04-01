Hindi Faith Hindi

Vastu Tips Remove Broken Things For Success And Positive Energy

Vastu Tips: घर में रखी ये 1 चीज चुपचाप खा रही है आपकी तरक्की, तुरंत हटा दें वरना पछताएंगे!

Vastu Tips: घर में रखी हर वस्तु सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है. वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखने में सामान्य लगती हैं, लेकिन चुपचाप नकारात्मक ऊर्जा फैलाकर आपकी तरक्की, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाल सकती हैं.

Vastu Tips: कई बार इंसान पूरी मेहनत करता है, दिन-रात एक कर देता है, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती. पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में तनाव बना रहता है और बिना वजह मन अशांत रहता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं, बल्कि घर में रखी एक छोटी सी चीज हो सकती है टूटी-फूटी या खराब वस्तुएं.

तरक्की रोक देती हैं टूटी चीजें

वास्तु शास्त्र कहता है कि घर में रखी टूटी हुई चीजें सिर्फ जगह नहीं घेरतीं, बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) का सबसे बड़ा स्रोत बन जाती हैं. चाहे वह टूटा हुआ शीशा हो, खराब इलेक्ट्रॉनिक्स, बंद घड़ी या दरार वाली मूर्ति ये सब आपके जीवन में रुकावट और असफलता के संकेत माने जाते हैं.

रुक जाता है पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो

घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत जरूरी होता है. लेकिन जब आप पुराने और खराब सामान को जमा करके रखते हैं, तो ये ऊर्जा का रास्ता रोक देते हैं. इसका असर सीधे आपकी सोच, निर्णय और काम पर पड़ता है. यही कारण है कि कई बार बिना वजह काम बिगड़ने लगते हैं.

आर्थिक नुकसान का भी बनता है कारण

वास्तु के अनुसार टूटी चीजें घर में रखने से लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं. खासतौर पर टूटा हुआ कांच, बंद घड़ी या फटा हुआ पर्स ये सभी आर्थिक संकट को न्योता देते हैं. इससे धन आने के रास्ते कमजोर हो जाते हैं और खर्च बढ़ने लगता है.

मानसिक तनाव और नेगेटिव सोच बढ़ती है

आपने महसूस किया होगा कि जब घर में बिखराव या खराब चीजें ज्यादा होती हैं, तो मन भी भारी-भारी सा लगता है. वास्तु के अनुसार ये वस्तुएं मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों को बढ़ाती हैं. धीरे-धीरे इसका असर आपके आत्मविश्वास पर भी पड़ने लगता है.

क्या करें? आसान उपाय

वास्तु दोष को दूर करने के लिए कोई बड़ा उपाय करने की जरूरत नहीं है. बस ये छोटे-छोटे कदम अपनाएं:

Add India.com as a Preferred Source

घर में पड़ी सभी टूटी या खराब चीजों को तुरंत हटा दें

बंद घड़ी या खराब इलेक्ट्रॉनिक्स को ठीक करवाएं या बाहर करें

टूटे बर्तन या दरार वाली मूर्तियां घर में न रखें

हर हफ्ते घर की साफ-सफाई और अनावश्यक चीजों की छंटनी करें

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र होता है. अगर यहां नकारात्मकता जमा हो जाए, तो इसका असर आपकी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है. इसलिए समय रहते सावधान हो जाएं और घर से ऐसी चीजों को बाहर करें जो आपकी तरक्की में बाधा बन रही हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.