Vastu Tips: घर की ये 5 वास्तु भूलें धीरे-धीरे खाली कर देती हैं तिजोरी, ज्यादातर लोग अनजाने में कर रहे हैं गलती

वास्तुशास्त्र कहता है कि बड़े उपायों से पहले छोटी आदतों को ठीक करना जरूरी है. साफ-सफाई, सही दिशा और अनुपयोगी वस्तुओं से दूरी यही वो सूत्र हैं जो घर की नकारात्मकता को धीरे-धीरे बाहर कर देते हैं.

Published date india.com Updated: February 10, 2026 1:28 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
Vastu Tips: वास्तुशास्त्र सिर्फ दिशाओं का विज्ञान नहीं, बल्कि ऊर्जा का संतुलन है. कई बार घर में मेहनत, कमाई और सुख-सुविधा सब होने के बावजूद पैसा टिकता नहीं, रिश्तों में खटास बनी रहती है और बिना वजह तनाव बढ़ता जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार इसकी बड़ी वजह घर में मौजूद कुछ छोटी-छोटी लेकिन लगातार की जा रही गलतियां होती हैं, जो धीरे-धीरे सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती हैं.

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार घर की ऊर्जा केवल दीवारों और दिशाओं से नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की आदतों और रख-रखाव से भी तय होती है. शास्त्रों में बताया गया है कि जब घर में उत्तर, ईशान और मुख्य द्वार जैसी प्रमुख दिशाओं में लगातार वास्तु दोष बनता है, तो उसका असर धन, मानसिक शांति और पारिवारिक स्थिरता पर साफ दिखने लगता है. यही कारण है कि कई बार बिना किसी बड़े दोष के भी जीवन में रुकावटें आने लगती हैं.

घर के मुख्य द्वार के सामने जूते-चप्पलों का ढेर

वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार से ही लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. अगर दरवाजे के ठीक सामने जूते-चप्पल बिखरे हों, तो यह ऊर्जा को रोक देता है. इसका सीधा असर धन, अवसर और मान-सम्मान पर पड़ता है. कोशिश करें कि जूते हमेशा बंद रैक में और दरवाजे से हटाकर रखें.

उत्तर दिशा में भारी फर्नीचर या कबाड़

उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है. अगर यहां भारी अलमारी, खराब सामान या कबाड़ जमा हो, तो आय के रास्ते धीरे-धीरे बंद होने लगते हैं. वास्तु मान्यता है कि उत्तर दिशा जितनी खुली और साफ रहती है, उतना ही धन प्रवाह बेहतर होता है.

रसोई में टूटा बर्तन या जला हुआ गैस चूल्हा

रसोई को घर की ऊर्जा का केंद्र माना गया है. टूटे बर्तन, जले हुए चूल्हे या लगातार खराब गैस-स्टोव आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह का संकेत माने जाते हैं. वास्तु के अनुसार ऐसे बर्तन तुरंत हटा देने चाहिए, वरना घर की समृद्धि पर असर पड़ता है.

बेड के सामने आईना या पलंग के नीचे सामान

अगर सोते समय व्यक्ति का प्रतिबिंब आईने में दिखता है, तो यह मानसिक तनाव, नींद की कमी और रिश्तों में गलतफहमी बढ़ा सकता है. वहीं पलंग के नीचे रखा सामान जीवन में अटका हुआ भाग्य दर्शाता है. वास्तु में साफ-सुथरी और हल्की ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई है.

पूजा स्थान का गलत दिशा में होना

कई घरों में पूजा का स्थान सुविधा के अनुसार बना दिया जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा पूजा के लिए सबसे शुभ मानी जाती है. गलत दिशा में बना पूजा स्थान मन की शांति और भाग्य दोनों को प्रभावित कर सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

