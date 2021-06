Vat Savitri Vrat 2021 Wishes: हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. वट सावित्री व्रत विवाहित औरते रखती है. यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है. ऐसा माना जाता है कि वट सावित्री व्रत (Vat Savitri Vrat 2021 Wishes In Hindi) करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है. महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास करती हैं और वट वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है. वट सावित्री व्रत (Vat Savitri Vrat 2021 Wishes)के इस मौके पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये खास मैसेजेस भेज सकते हैं. आइए देखते हैं- Also Read - Solar Eclipse Timings In India: जानें भारत के किन दो शहरों में कितने बजे दिखाई देगा सूर्य ग्रहण, पढ़ें इससे जुड़ी हर बात

आर्शीवाद बड़ों का,

प्यार पति का,

दुआएं सबकी,

करुणा मां की,

वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं .

जोड़ी मेरी तेरी कभी ना टूटे,

हम-तुम कभी एक-दूजे से ना रूठें,

हम दोनों 7 जन्म साथ निभाएंगे,

हर पल की मिलकर खुशियां मनाएंगे.

वट सावित्री की शुभकामनाएं.

रखा है व्रत मैंने,

बस एक ख्वाहिश के साथ

लंबी हो उम्र आपकी

और हर जन्म में मिले

हमें एक दूजे का साथ

वट सावित्री की शुभकामनाएं.

न जाने क्यूं रह-रह के,

एक बात हमें बहुत सताती है,

वट सावित्री करती है पत्नी

उम्र पति की क्यूं बढ़ जाती है.

वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं.

आज मुझे आपका खास इतंजार है,

ये दिन है वट सावित्री व्रत का,

आपकी लंबी उम्र की मुझे दरकार है.

वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं