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Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत में जरूरी होती हैं ये चीजें, इनके बिना अधूरा मानी जाती है पूजा! नोट करें सामग्री की लिस्ट

Vat Savitri Vrat 2026: सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना से वट सावित्री व्रत रखती हैं. इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है.

Published date india.com Updated: May 14, 2026 9:48 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत में जरूरी होती हैं ये चीजें, इनके बिना अधूरा मानी जाती है पूजा! नोट करें सामग्री की लिस्ट

Vat Savitri Vrat 2026: सनातन धर्म में कई ऐसे व्रत व त्योहार होते हैं जो कि महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से रखती हैं और इसमें वट सावित्री व्रत भी शामिल है. यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है और इस व्रत का वर्णन पुराणों में भी किया गया है. कहते हैं कि जिस प्रकार देवी सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई थी उसी प्रकार प्रत्येक​ महिलाओं को वट सावित्री व्रत रखने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल वट सावित्री व्रत 16 मई 2026, शनिवार को रखा जाएगा.

वट सावित्री व्रत का महत्व

पौराणिक कथा के अनुसार माता सावित्री ने अपने तप, प्रेम और दृढ़ संकल्प से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस मांग लिए थे और तभी ये वट सावित्री व्रत किया जा रहा है. यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य, खुशहाल दांपत्य जीवन और सुख-समृद्धि की कामना से रखती हैं.

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इस 4 चीजों के बिना अधूरी मानी जाती है पूजा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत में कुछ ऐसी वस्तुएं महत्वपूर्ण होती हैं जिनके बिना यह पूजा अधूरी मानी जाती है. अगर आप भी वट सावित्री व्रत रख रही हैं तो पहले ही सामग्री तैयार कर लें.

1. वट वृक्ष

वट सावित्री व्रत के दिन वट यानि बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है. वट वृक्ष को दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक माना गया है.

2. कच्चा सूत

वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करते समय महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत बांधकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. इसलिए इस पूजा में कच्चे सूत का भी खास महत्व होता है.

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3. सावित्री-सत्यवान की कथा

अगर आप वट सावित्री व्रत रख रही हैं तो ध्यान रखें कि पूजा के दौरान कथा जरूर सुनें या पढ़ें. बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है.

4. सुहाग सामग्री

वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाता है और इसलिए इस दिन पूजा की सामग्री में 16 श्रृंगार की चीजें जरूर होनी ​चाहिए. इसमें सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और अन्य सुहाग की चीजें चढ़ाई जाती हैं.

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वट सावित्री व्रत की पूजा थाली की सामग्री

  • जल (बरगद के पेड़ में अर्पित करने के लिए)
  • चावल (अक्षत)
  • श्रृंगार का सामान
  • आम, लीची, मौसमी फल
  • मिठाई या घर में पका कोई भी मिष्ठान, बतासा
  • मौली
  • रोली
  • कच्चा धागा
  • लाल कपड़ा
  • नारियल
  • इत्र
  • पान
  • सिंदूर
  • दूर्बा घास
  • सुपारी
  • पंखा (हाथ का पंखा)

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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