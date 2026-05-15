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Vat Savitri Vrat 2026 How To Do Puja At Home If There Is No Banyan Tree Near Home Know Remedies

Vat Savitri Vrat 2026: घर के पास बरगद का पेड़ नहीं है तो कैसे रखें वट सावित्री व्रत की पूजा? शास्त्रों में बताए गए हैं कुछ उपाय

Vat Savitri 2026: वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है. कहते हैं कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव यानि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है. इस पेड़ का पूजन करने से तीनों का आशीर्वाद मिलता है.

Vat Savitri Vrat 2026

Vat Savitri 2026: हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व माना गया है, यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और खुशहाल दांपत्य जीवन की कामना से रखती हैं. यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन रखा जाता है और इस साल यह तिथि 16 मई 2026 को पड़ रही है. ऐसे में वट सा​वित्री व्रत 16 मई 2026, शनिवार को रखा जाएगा. इस दिन सुहागिनें उपवास रखती हैं और वट वृक्ष यानि बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं. वट वृक्ष की पूजा के बिना वट सावित्री व्रत अधूरा माना गया है. ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि अगर घर के पास वट वृक्ष नहीं है तो वट सावित्री व्रत की पूजा कैसे की जाए? शास्त्रों में इसका भी उपाय बताया गया है.

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अगर नहीं है वट वृक्ष तो कैसे करें पूजा?

वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष यानि बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है और कहते हैं कि वट वृक्ष की पूजा किए बिना वट सावित्री व्रत अधूरा रहता है. ऐसे में यदि आपके घर के आस-पास वट वृक्ष नहीं है तो परेशान न हो, बल्कि इसके लिए वट वृक्ष की टहनी का भी उपयोग किया जा सकता है. ऐसे में व्रत से एक दिन पहले बरगद के पेड़ की टहनी लेकर आएं और उसे एक साफ गमले में मिट्टी के साथ लगा दें और फिर पानी डालें. अगले दिन वट सावित्री व्रत के दिन इसे ही वट वृक्ष मानकर विधि-विधान से इसका पूजन करें. पूजा के दिन इस टहनी को गमले में ही रहने दें या​ फिर पानी में प्रवाहित कर दें.

यदि आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां वट वृक्ष की टहनी मिलना भी संभव नहीं है तो मानसिक पूजा का विकल्प सबसे बेहतर होता है. धर्म शास्त्रों में मानसिक पूजा का वर्णन मिलता है. बता दें कि वट सावित्री व्रत के दिन मन में वट वृक्ष की कल्पना करें और मन ही मन पूजा करें. इससे भी पूजा का पूर्ण फल मिलता है.

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वट सावित्री व्रत के दिन अगर आस-पास बरगद का पेड़ नहीं है तो परेशान होने की बजाय वट सावित्री व्रत की तस्वीर ले आएं. ध्यान रखें कि तस्वीर में वट वृक्ष यानि बरगद का पेड़, सत्यवान और सावित्री होने चाहिए. इसके बाद विधि-विधान से तस्वीर की पूजा करें.

वट वृक्ष न होने पर उसकी आकृति बनाकर भी वट सावित्री व्रत की पूजा की जा सकती है. इसके लिए एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर हल्दी से वट वृक्ष की प्रतिमा बनाएं और फिर उसी का विधि-विधान से पूजन करें. इसके बाद उस चौकी को वट वृक्ष मानकर उसकी 7 बार परिक्रमा लगाएं और कच्चा सूत लपेटें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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