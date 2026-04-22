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Vat Savitri Vrat 2026 Kab Hai Know The Date Shubh Muhuarat And Puja Vidhi In Hindi

Vat Savitri Vrat 2026 Date: कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत? नोट करें डेट, शुभ मुहूर्त और जानें पूजा की विधि

Vat Savitri Vrat 2026 Date: हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना से कुछ व्रत रखती हैं और वट सावित्री व्रत भी उन्हीं में से एक है. इस दिन वट वृक्ष का पूजन किया जाता है.

Vat Savitri Vrat 2026

Vat Savitri Vrat 2026 Date: सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत का अपना खास महत्व माना गया है और वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है. इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और सुख-समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं. इस दिन वट वृक्ष यानि बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है और इसलिए इसे वट सावित्री व्रत कहते हैं. यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है. आइए जानते हैं इस कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत?

वट सावित्री व्रत 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 16 मई को सुबह 5 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और 17 मई को रात 1 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 को रखा जाएगा.

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वट सावित्री व्रत 2026 शुभ मुहूर्त

वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष यानि बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है. यह पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अधिक फलदायी होता है. पंचांग के अनुसार 16 मई को सुबह 4 बजकर 7 मिनट से लेकर सुबह 4 बजकर 48 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा. इसके बाद दोपहर 2 बजकर 4 मिनट से दोपहर 3 बजकर 28 मिनट तक विजय मुहूर्त रहेगा. इसके बाद शाम 7 बजकर 4 मिनट से 7 बजकर 25 मिनट तक गोधूलि मुहूर्त और रात 11 बजकर 57 मिनट से 12 बजकर 38 मिनट तक निशिता मुहूर्त रहेगा.

वट सावित्री व्रत का महत्व

वट यानि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है. कहते हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन यदि सुहागिन महिलाएं विधि—विधान से वट वृक्ष का पूजन करें तो तीनों देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है और हर मनोकामना पूरी होती है. यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से रखती हैं और इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है.

वट सावित्री व्रत पूजा विधि

वट सावित्री व्रत के दिन सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा सामग्री तैयार करें. फिर मंदिर में वट वृक्ष व माता सावित्री का पूजन करें. सावित्री माता को श्रृंगार अर्पित करें और वट वृक्ष में जल अर्पित करें. इसके बाद वट वृक्ष की 7, 28 या 108 बार परिक्रमा लगाएं और इस दौरान वृक्ष के तने में कच्चा सूत लपेटें. पूजा के बाद वट सावित्र व्रत कथा पढ़ें व सुनें.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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