  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Vat Savitri Vrat 2026 Kab Hai Know The Date Shubh Muhuarat And Puja Vidhi In Hindi

Vat Savitri Vrat 2026 Date: कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत? नोट करें डेट, शुभ मुहूर्त और जानें पूजा की विधि

Vat Savitri Vrat 2026 Date: हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना से कुछ व्रत रखती हैं और वट सावित्री व्रत भी उन्हीं में से एक है. इस दिन वट वृक्ष का पूजन किया जाता है.

Published date india.com Published: April 22, 2026 2:53 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Vat Savitri Vrat 2026 Date: कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत? नोट करें डेट, शुभ मुहूर्त और जानें पूजा की विधि
Vat Savitri Vrat 2026

Vat Savitri Vrat 2026 Date: सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत का अपना खास महत्व माना गया है और वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है. इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और सुख-समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं. इस दिन वट वृक्ष यानि बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है और इसलिए इसे वट सावित्री व्रत कहते हैं. यह व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है. आइए जानते हैं इस कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत?

वट सावित्री व्रत 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि 16 मई को सुबह 5 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और 17 मई को रात 1 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 को रखा जाएगा.

ये भी पढ़ें: Mulank Prediction: आपकी डेट ऑफ बर्थ में छिपा है राजयोग का सीक्रेट…अगर जान गए तो अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा

वट सावित्री व्रत 2026 शुभ मुहूर्त

वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष यानि बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है. यह पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अधिक फलदायी होता है. पंचांग के अनुसार 16 मई को सुबह 4 बजकर 7 मिनट से लेकर सुबह 4 बजकर 48 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा. इसके बाद दोपहर 2 बजकर 4 मिनट से दोपहर 3 बजकर 28 मिनट तक विजय मुहूर्त रहेगा. इसके बाद शाम 7 बजकर 4 मिनट से 7 बजकर 25 मिनट तक गोधूलि मुहूर्त और रात 11 बजकर 57 मिनट से 12 बजकर 38 मिनट तक निशिता मुहूर्त रहेगा.

वट सावित्री व्रत का महत्व

वट यानि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है. कहते हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन यदि सुहागिन महिलाएं विधि—विधान से वट वृक्ष का पूजन करें तो तीनों देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है और हर मनोकामना पूरी होती है. यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना से रखती हैं और इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है.

वट सावित्री व्रत पूजा विधि

वट सावित्री व्रत के दिन सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा सामग्री तैयार करें. फिर मंदिर में वट वृक्ष व माता सावित्री का पूजन करें. सावित्री माता को श्रृंगार अर्पित करें और वट वृक्ष में जल अर्पित करें. इसके बाद वट वृक्ष की 7, 28 या 108 बार परिक्रमा लगाएं और इस दौरान वृक्ष के तने में कच्चा सूत लपेटें. पूजा के बाद वट सावित्र व्रत कथा पढ़ें व सुनें.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.