  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Vat Savitri Vrat 2026 Kab Hai Note The Correct Date Of Vat Savitri Vrat And Importance Of This Fast

Vat Savitri Vrat 2026 Date: कब है वट सावित्री व्रत? नोट करें सही डेट और जानें इस व्रत का महत्व

Vat Savitri Vrat 2026 Date: वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना से व्रत रखती हैं और विधि-विधान के साथ वट वृक्ष का पूजन करती हैं.

Published date india.com Published: February 18, 2026 3:13 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Vat Savitri Vrat 2026 Date: कब है वट सावित्री व्रत? नोट करें सही डेट और जानें इस व्रत का महत्व
Vat Savitri Vrat 2026

Vat Savitri Vrat 2026 Date: सनातन धर्म में कई ऐसे व्रत होते हैं जो कि पति की लंबी उम्र व अखंड सौभाग्य की कामना से किया जाता है और उन्हीं में से एक वट सावित्री व्रत भी है. जो कि साल में दो बार आता है, एक ज्येष्ठ अमावस्या के दिन दूसरा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन. इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुख-समृद्धि की कामना से उपवास रखती हैं. इस व्रत को बहुत ही फलदायी और महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष का पूजन करते हुए सावित्री की कथा पढ़ती हैं जो ​कि यमराज से अपने पति को वापस ले आई थी. आइए जानते हैं ​इस साल कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत?

वट सावित्री व्रत 2026 कब है?

ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है. पंचांग के अनुसार इस साल यह तिथि 16 मई 2026 को सुबह 5 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और 17 मई को सुबह 1 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 को रखा जाएगा. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 12 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 24 मिनट तक रहेगा.

ये भी पढ़ें: Chandra Grahan 2026: होलिका दहन पर मंडरा रहा है चंद्र ग्रहण का अशुभ साया…इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगा तूफान

वट सावित्री व्रत का महत्व

हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत को बहुत फलदायी माना गया है और इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है. ये व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी, अच्छे स्वास्थ्य और घर में सुख-समृद्धि की कामना से रखती हैं. मान्यता है कि ये व्रत रखने से दांपत्य जीवन सुखमय होता है और परिवार पर हमेशा देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है.

होती है वट वृक्ष की पूजा

वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष यानि बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है. वट वृक्ष के जड़ की ब्रह्मा जी का वास होता है, वहीं तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास माना गया है. वट सावित्री व्रत की पूजा बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में की जाती है. इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर पूजा करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं. व्रत की पूजा के बाद कुछ मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.