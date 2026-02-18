Hindi Faith Hindi

Vat Savitri Vrat 2026 Date: कब है वट सावित्री व्रत? नोट करें सही डेट और जानें इस व्रत का महत्व

Vat Savitri Vrat 2026 Date: वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना से व्रत रखती हैं और विधि-विधान के साथ वट वृक्ष का पूजन करती हैं.

Vat Savitri Vrat 2026

Vat Savitri Vrat 2026 Date: सनातन धर्म में कई ऐसे व्रत होते हैं जो कि पति की लंबी उम्र व अखंड सौभाग्य की कामना से किया जाता है और उन्हीं में से एक वट सावित्री व्रत भी है. जो कि साल में दो बार आता है, एक ज्येष्ठ अमावस्या के दिन दूसरा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन. इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुख-समृद्धि की कामना से उपवास रखती हैं. इस व्रत को बहुत ही फलदायी और महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष का पूजन करते हुए सावित्री की कथा पढ़ती हैं जो ​कि यमराज से अपने पति को वापस ले आई थी. आइए जानते हैं ​इस साल कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत?

वट सावित्री व्रत 2026 कब है?

ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है. पंचांग के अनुसार इस साल यह तिथि 16 मई 2026 को सुबह 5 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और 17 मई को सुबह 1 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 को रखा जाएगा. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 12 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 24 मिनट तक रहेगा.

वट सावित्री व्रत का महत्व

हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत को बहुत फलदायी माना गया है और इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है. ये व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी, अच्छे स्वास्थ्य और घर में सुख-समृद्धि की कामना से रखती हैं. मान्यता है कि ये व्रत रखने से दांपत्य जीवन सुखमय होता है और परिवार पर हमेशा देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है.

होती है वट वृक्ष की पूजा

वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष यानि बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है. वट वृक्ष के जड़ की ब्रह्मा जी का वास होता है, वहीं तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास माना गया है. वट सावित्री व्रत की पूजा बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में की जाती है. इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर पूजा करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं. व्रत की पूजा के बाद कुछ मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

