Vat Savitri 2026: क्यों मनाते हैं दो तिथि पर वट सावित्री...वट सावित्री पूर्णिमा और अमावस्या का क्या है अंतर?

Vat Savitri Vrat: वट सावित्री व्रत की तिथि को लेकर कन्फ्यूज हैं? जानें अमावस्या और पूर्णिमा के बीच का अंतर, पूजा की सही विधि और इस पर्व का पौराणिक महत्व. पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

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वट सावित्री व्रत: अमावस्या या पूर्णिमा? तिथि को लेकर न हों भ्रम, जानें पूजा का महत्व और सही विधि

वट सावित्री का महत्व: पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए बरगद के वृक्ष की पूजा.

दो तिथियों का रहस्य: पंचांग भेद के कारण ज्येष्ठ अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का महत्व.

क्षेत्रीय परंपरा: उत्तर भारत में पूर्णिमा और अन्य क्षेत्रों में अमावस्या का पालन.

समान विधान: तिथि चाहे कोई भी हो, पूजा विधि और कथा समान रहती है.

Significance of Vat Savitri: हिंदू धर्म में अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना के लिए किए जाने वाले व्रतों में ‘वट सावित्री’ का विशेष स्थान है. ज्येष्ठ मास में आने वाला यह पर्व न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और दृढ़ संकल्प की उस पौराणिक गाथा को भी जीवंत करता है, जिसमें सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस छीन लिए थे. हर साल इस व्रत की तिथि को लेकर महिलाओं में अक्सर दुविधा रहती है कि व्रत अमावस्या को रखना चाहिए या पूर्णिमा को.

क्यों मनाई जाती है दो तिथियां?

वट सावित्री व्रत को दो अलग-अलग तिथियों पर मनाने के पीछे का मुख्य कारण भारत में प्रचलित पंचांग पद्धतियों का अंतर है. हमारे देश में दो तरह के कैलेंडर का पालन होता है-अमावस्यांत और पूर्णिमांत.

महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में महीने की गणना अमावस्या से की जाती है, इसलिए वहां ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखा जाता है. वहीं, उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और हरियाणा में पूर्णिमांत कैलेंडर का पालन होता है, जहां ज्येष्ठ मास की समाप्ति पूर्णिमा पर होती है, जिसे ‘वट पूर्णिमा’ के नाम से जाना जाता है. अतः, यह अंतर केवल क्षेत्रीय परंपराओं और पंचांगों का है. शास्त्रानुसार, जिस भी तिथि का पालन आपके कुल या क्षेत्र की परंपरा में होता है, उसी दिन व्रत रखना श्रेष्ठ माना जाता है.

वट (बरगद) वृक्ष का आध्यात्मिक महत्व

इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष विधान है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, वट वृक्ष में त्रिदेव-ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है. बरगद की जड़ में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों में भगवान शिव का निवास होता है. सावित्री ने इसी वृक्ष के नीचे बैठकर यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी. यही कारण है कि इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और उस पर कच्चा सूत लपेटकर अपनी सुख-समृद्धि की प्रार्थना करती हैं.

पूजा की सरल विधि

शुद्धि और संकल्प: व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नानादि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें.

पूजा सामग्री: पूजा में भीगे हुए चने, गुड़, फल, फूल, धूप, दीप, रोली और कच्चा सूत (कलावा) शामिल करें.

वट वृक्ष की सेवा: वट वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में जल अर्पित करें. इसके बाद वृक्ष पर अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं.

परिक्रमा: पेड़ पर कच्चा सूत लपेटते हुए सात बार परिक्रमा करें. इस दौरान सावित्री-सत्यवान की कथा का पाठ करें या सुनें.

प्रसाद: पूजा के बाद घर आकर भीगे हुए चनों का प्रसाद ग्रहण करें और किसी सुहागिन महिला को दान स्वरूप कुछ भेंट करें.

वट सावित्री व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि पति के प्रति अगाध प्रेम और निष्ठा है. चाहे आप अमावस्या को व्रत रखें या पूर्णिमा को, श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई पूजा का फल समान रूप से प्राप्त होता है. यह दिन महिलाओं के लिए अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य को पहचानने का एक पावन अवसर है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.