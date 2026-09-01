Shukra Gochar 2026: अगले 65 दिन संभलकर! शुक्र की स्वराशि में एंट्री...3 राशियों के लिए वरदान तो 3 के लिए परीक्षा

Shukra Gochar 2026: शुक्र के तुला राशि में गोचर से प्रेम, शादी, रिश्तों और आर्थिक मामलों पर असर पड़ सकता है. जानिए 3 राशियों के लिए यह समय क्यों शुभ और 3 के लिए क्यों सावधानी भरा रहेगा.

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Astrology

तुला राशि में शुक्र का गोचर.

प्यार और रिश्तों पर असर.

3 राशियों के लिए अनुकूल समय.

3 राशियों को रहना होगा सावधान.

Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, विवाह, सौंदर्य, कला, भौतिक सुख और सुख-सुविधाओं का कारक ग्रह माना जाता है. सितंबर 2026 में शुक्र अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में स्थित होता है तो उसकी स्थिति मजबूत मानी जाती है. ऐसे में शुक्र का तुला राशि में गोचर प्रेम, रिश्तों, साझेदारी, आर्थिक फैसलों और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

ज्योतिषीय गणना के मुताबिक शुक्र 2 सितंबर 2026 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री होंगे. वक्री शुक्र के दौरान प्रेम, रिश्ते और आर्थिक फैसलों से जुड़े पुराने मुद्दों पर दोबारा विचार करने की स्थिति बन सकती है. इसलिए आने वाला समय सिर्फ नए रिश्तों की शुरुआत का ही नहीं, बल्कि मौजूदा रिश्तों की मजबूती परखने का भी हो सकता है.

प्यार और शादी पर क्या पड़ेगा असर?

तुला राशि को साझेदारी, संतुलन और संबंधों से जोड़ा जाता है और शुक्र स्वयं प्रेम तथा विवाह के प्रमुख कारक माने जाते हैं. इसलिए तुला में शुक्र का गोचर रिश्तों के लिहाज से खास माना जा रहा है. जिन लोगों के प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं, उनके लिए यह समय आपसी समझ और संतुलन मजबूत करने का अवसर दे सकता है.

विवाह योग्य जातकों के लिए भी यह अवधि महत्वपूर्ण हो सकती है. रिश्ते की बात परिवार तक पहुंच सकती है या लंबे समय से चल रहे संबंध को शादी की दिशा में ले जाने पर चर्चा हो सकती है. हालांकि, शुक्र के वक्री होने के बाद किसी बड़े रिश्ते संबंधी फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय परिस्थितियों को अच्छी तरह समझना बेहतर रहेगा. पुराने रिश्ते या अधूरे भावनात्मक मामले भी दोबारा सामने आ सकते हैं.

इन 3 राशियों के लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा गोचर

वृषभ राशि: वृषभ के स्वामी शुक्र ही हैं. तुला राशि वृषभ से छठा भाव बनती है, जिसका संबंध नौकरी, प्रतिस्पर्धा, कर्ज, शत्रु और दैनिक कार्यों से माना जाता है. इसलिए इस गोचर को प्रेम या अचानक धन लाभ की बजाय कामकाज और प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में सुधार के नजरिए से देखना ज्यादा उचित होगा. नौकरीपेशा लोगों को अपनी कार्यशैली सुधारने और विरोधियों से रणनीतिक तरीके से निपटने का अवसर मिल सकता है.

मिथुन राशि: मिथुन से तुला पांचवां भाव है. वैदिक ज्योतिष में पांचवें भाव का संबंध प्रेम, रोमांस, शिक्षा, रचनात्मकता, संतान और बुद्धि से माना जाता है. इसलिए शुक्र का यहां गोचर प्रेम संबंधों के लिए खास हो सकता है. सिंगल जातकों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जबकि पहले से रिश्ते में मौजूद लोगों के बीच आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है. कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय उपयोगी माना जा सकता है.

तुला राशि: शुक्र तुला राशि के स्वामी हैं और इसी राशि में गोचर करेंगे. इसलिए तुला जातकों के लिए यह सबसे प्रमुख गोचरों में से एक माना जा सकता है. तुला से शुक्र का गोचर पहले भाव में होगा, जिसे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, आकर्षण और सामाजिक छवि से जोड़ा जाता है. ऐसे में व्यक्तित्व में निखार और लोगों पर प्रभाव बढ़ने की संभावना मानी जाती है. प्रेम और विवाह से जुड़े मामलों में भी महत्वपूर्ण बातचीत आगे बढ़ सकती है.

इन 3 राशियों को रहना होगा सावधान

मेष राशि: तुला मेष से सातवां भाव है, जो विवाह और साझेदारी का भाव माना जाता है. इसलिए रिश्तों और बिजनेस पार्टनरशिप में छोटी गलतफहमी भी बड़ी बन सकती है. बातचीत में पारदर्शिता रखना जरूरी होगा.

कन्या राशि: तुला कन्या से दूसरा भाव है, जिसका संबंध धन, परिवार और वाणी से माना जाता है. इस दौरान खर्च बढ़ने और बोलचाल के कारण रिश्तों में तनाव पैदा होने की आशंका मानी जाती है. आर्थिक फैसलों में संतुलन रखना बेहतर होगा.

मकर राशि: तुला मकर से दसवां भाव है, जिसे कर्म और करियर का भाव माना जाता है. शुक्र के इस गोचर के दौरान काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऑफिस की व्यस्तता का असर रिश्तों पर न पड़े, इसका ध्यान रखना जरूरी होगा.

अगले 65 दिन क्यों हैं महत्वपूर्ण?

शुक्र का तुला में प्रवेश रिश्तों, साझेदारी, सौंदर्य और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों को ज्योतिषीय दृष्टि से सक्रिय कर सकता है. वहीं शुक्र की वक्री चाल पुराने फैसलों और रिश्तों की समीक्षा का संकेत मानी जाती है. हालांकि, किसी व्यक्ति के जीवन में गोचर का वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली, लग्न, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है.

इसलिए अगले करीब 65 दिनों को किसी निश्चित घटना की गारंटी के तौर पर नहीं, बल्कि रिश्तों और महत्वपूर्ण फैसलों को समझदारी से संभालने की अवधि के रूप में देखना बेहतर होगा. प्रेम हो या शादी, पैसा हो या करियर, इस दौरान संतुलन और सोच-समझकर लिए गए फैसले सबसे ज्यादा मायने रखेंगे.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.