EnglishHindi

Shukra Gochar 2026: स्वाती नक्षत्र में शुक्र की एंट्री, अब खुलेगा किस्मत का ताला! इन 3 राशियों पर होगी धन-दौलत की बारिश

Shukra Gochar 2026: स्वाती नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश 3 राशियों के लिए खास माना जा रहा है. जानें किन राशियों को धन, करियर और कारोबार में मिल सकता है फायदा.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: September 12, 2026, 9:45 AM IST
Shukra Gochar 2026
Shukra Gochar 2026
  • स्वाती नक्षत्र में शुक्र का प्रवेश.
  • 3 राशियों के लिए बनेंगे धन लाभ के योग.
  • करियर और कारोबार में मिल सकता है फायदा.
  • सुख-सुविधाओं और रिश्तों में आएगा सकारात्मक बदलाव.

Shukra Gochar 2026: ज्योतिष में शुक्र को सुख-सुविधा, धन, प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य और भौतिक समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है. जब शुक्र की स्थिति या नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग तरह से देखने को मिलता है. 11 सितंबर 2026 से शुक्र का स्वाती नक्षत्र में प्रवेश कुछ राशियों के लिए खास माना जा रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस दौरान तीन राशियों को आर्थिक मामलों, करियर और सुख-सुविधाओं से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

स्वाती नक्षत्र में क्यों खास है शुक्र का प्रवेश?

स्वाती नक्षत्र का संबंध स्वतंत्र सोच, संतुलन, गति और नए अवसरों से जोड़ा जाता है. वहीं शुक्र को भौतिक सुख, कला, प्रेम, आकर्षण और समृद्धि का कारक माना जाता है. ऐसे में शुक्र का स्वाती नक्षत्र में गोचर कुछ लोगों के लिए रुके हुए कामों को गति देने वाला साबित हो सकता है. खासकर उन राशियों को फायदा मिलने की संभावना मानी जा रही है, जिनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अनुकूल है.

और पढ़ें: आखिर कैसे बना था चांद? नई स्टडी ने बदली 4.5 अरब साल पुरानी कहानी

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. आय के नए स्रोत बनने या पहले से चल रहे किसी काम से लाभ मिलने के योग बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिल सकता है. कारोबार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना है. इस दौरान सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आमदनी में सुधार होने से आर्थिक संतुलन बनाए रखना आसान रहेगा.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का स्वाती नक्षत्र में प्रवेश करियर और धन से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम देने वाला माना जा रहा है. कार्यक्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलने के संकेत हैं. नई जिम्मेदारी या कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे भविष्य में फायदा हो. कारोबार करने वाले लोगों के लिए भी नए सौदे और साझेदारी के अवसर बन सकते हैं. निवेश से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी करने के बजाय अच्छी तरह जांच-पड़ताल करना बेहतर रहेगा.

तुला राशि

तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, इसलिए इस राशि के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन विशेष महत्व रखता है. इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ सकता है और लंबे समय से अटके कुछ काम आगे बढ़ सकते हैं. धन से जुड़े मामलों में सकारात्मक खबर मिल सकती है. नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों को बेहतर अवसर मिल सकता है. व्यापार में ग्राहक और संपर्क बढ़ने से लाभ के रास्ते खुल सकते हैं. निजी जीवन में भी रिश्तों को लेकर सकारात्मक माहौल बनने की संभावना है.

धन के साथ समझदारी भी जरूरी

शुक्र का यह गोचर भले ही कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहा हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बिना सोचे-समझे निवेश या खर्च किया जाए. ज्योतिषीय संकेतों के साथ अपनी आर्थिक स्थिति और परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है. खासकर बड़े निवेश, कर्ज या साझेदारी से जुड़े फैसले सोच-समझकर ही लेने चाहिए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.