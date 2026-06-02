Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: 3 साल बाद आया विभुवन संकष्टी चतुर्थी का महायोग! चंद्र दर्शन के साथ खुलेंगे सौभाग्य के द्वार, नोट करें पूजा का समय

Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत जातक रखने वाले जातक को भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आ रहे सभी संकट मिट जाते हैं.

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Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026

Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार कल यानि 3 मई 2026 को विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा और यह व्रत अन्य चतुर्थी की तुलना में अधिक फलदायी होता है क्योंकि इस व्रत के लिए भक्तों को तीन साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है. बता दें कि विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन आता है और अधिकमास 3 साल में एक बार आता है. इसलिए इस व्रत का महत्व तीन गुना बढ़ जाता है. संकष्टी चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और इस दिन यदि गणपति जी का विधि-विधान से पूजन किया जाए तो जीवन में आ रहे सभी संकट मिट जाते हैं. आइए जानते हैं विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?

विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत 2026 शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार अधिकमास के कृष्ण पक्ष कह चतुर्थी तिथि 3 जून को रात 9 बजकर 22 मिनट पर शुरू होगी और 4 जून को रात 11 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी. संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के साथ ही चंद्रमा के पूजन का भी विशेष महत्व होता है. इसलिए यह व्रत चंद्रोदय के अनुसार रखा जाता है और इस बार विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत 3 जून 2026 को रखा जाएगा. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 7 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 51 मिनट तक रहेगा.

चंद्रोदय का समय

विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा करना महत्वपूर्ण व फलदायी माना गया है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण होता है. बता दें कि 3 जून को चंद्रमा रात 10 बजकर 4 मिनट पर उदय होगा. हालांकि, देश के सभी शहरों में चंद्रोदय के समय में कुछ मिनटों का फर्क हो सकता है.

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विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व

वैसे तो प्रत्येक माह आने वाली संकष्टी चतुर्थी बहुत ही महत्वपूर्ण व फलदायी होती है लेकिन अधिकमास की विभुवन संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है. कहते हैं कि यदि श्रद्धालु विधि-विधान से इस दिन व्रत रखकर गणेश जी व चंद्रमा का पूजन करते हैं तो जीवन में सुख-समृद्धि आती है. यह व्रत भक्तों को सभी संकटों से मुक्त करता है और परिवार पर हमेश गणपति जी का आशीर्वाद बना रहता है. विशेषतौर पर संतान प्राप्ति और संतान के जीवन में खुशहाली के लिए इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.