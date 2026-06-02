  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026 Mahayog After 3 Years Puja Muhurat Chandra Darshan Time Luck Benefits

Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: 3 साल बाद आया विभुवन संकष्टी चतुर्थी का महायोग! चंद्र दर्शन के साथ खुलेंगे सौभाग्य के द्वार, नोट करें पूजा का समय

Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत जातक रखने वाले जातक को भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में आ रहे सभी संकट मिट जाते हैं.

Written by: Renu Yadav
Published: June 2, 2026, 10:59 PM IST
Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: 3 साल बाद आया विभुवन संकष्टी चतुर्थी का महायोग! चंद्र दर्शन के साथ खुलेंगे सौभाग्य के द्वार, नोट करें पूजा का समय
Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026

Vibhuvan Sankashti Chaturthi 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार कल यानि 3 मई 2026 को विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा और यह व्रत अन्य चतुर्थी की तुलना में अधिक फलदायी होता है क्योंकि इस व्रत के लिए भक्तों को तीन साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है. बता दें कि विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन आता है और अधिकमास 3 साल में एक बार आता है. इसलिए इस व्रत का महत्व तीन गुना बढ़ जाता है. संकष्टी चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और इस दिन यदि गणपति जी का विधि-विधान से पूजन किया जाए तो जीवन में आ रहे सभी संकट मिट जाते हैं. आइए जानते हैं विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है?

विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत 2026 शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार अधिकमास के कृष्ण पक्ष कह चतुर्थी तिथि 3 जून को रात 9 बजकर 22 मिनट पर शुरू होगी और 4 जून को रात 11 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी. संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के साथ ही चंद्रमा के पूजन का भी विशेष महत्व होता है. इसलिए यह व्रत चंद्रोदय के अनुसार रखा जाता है और इस बार विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत 3 जून 2026 को रखा जाएगा. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 7 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 51 मिनट तक रहेगा.

और पढ़ें: Varda Chaturthi 2026: आज वरदा चतुर्थी के दिन चांद देखने पर लग सकता है कलंक! बढ़ जाएंगी परेशानियां, नोट करें चंद्र दर्शन न करने का समय

चंद्रोदय का समय

विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा करना महत्वपूर्ण व फलदायी माना गया है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण होता है. बता दें कि 3 जून को चंद्रमा रात 10 बजकर 4 मिनट पर उदय होगा. हालांकि, देश के सभी शहरों में चंद्रोदय के समय में कुछ मिनटों का फर्क हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: IPL 2026 फाइनल में अनुष्का शर्मा की तुलसी माला ने खींचा फैंस का ध्यान, जानें कब और कैसे धारण की जाती है यह पवित्र माला?

विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व

वैसे तो प्रत्येक माह आने वाली संकष्टी चतुर्थी बहुत ही महत्वपूर्ण व फलदायी होती है लेकिन अधिकमास की विभुवन संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व माना गया है. कहते हैं कि यदि श्रद्धालु विधि-विधान से इस दिन व्रत रखकर गणेश जी व चंद्रमा का पूजन करते हैं तो जीवन में सुख-समृद्धि आती है. यह व्रत भक्तों को सभी संकटों से मुक्त करता है और परिवार पर हमेश गणपति जी का आशीर्वाद बना रहता है. विशेषतौर पर संतान प्राप्ति और संतान के जीवन में खुशहाली के लिए इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.