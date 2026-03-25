Vidur Niti: जो राजा या नेता सही सलाह को अनसुना करता है, उसका विनाश तय होता है...हजारों साल बाद भी सच लगती है विदुर नीति की ये बात

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें