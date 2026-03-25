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Vidur Niti: जो राजा या नेता सही सलाह को अनसुना करता है, उसका विनाश तय होता है...हजारों साल बाद भी सच लगती है विदुर नीति की ये बात
Vidur Niti: विदुर नीति हमें याद दिलाती है कि झुकना और सही सलाह को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक महान और स्थायी नेतृत्व की पहचान है.
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