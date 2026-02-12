  • Hindi
Vijaya Ekadashi 2026: बहुत सख्त होते हैं एकादशी व्रत के नियम, दशमी से द्वादशी तक किया जाता है इनका पालन, जानें विजया एकादशी का महत्व

Vijaya Ekadashi 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026, शुक्रवार के दिन रखा जाएगा. अन्य व्रत की तुलना में एकादशी व्रत के नियम बहुत ही कठिन होते हैं.

Published: February 12, 2026 2:17 PM IST
Vijaya Ekadashi Vrat 2026

Vijaya Ekadashi 2026: फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है. धर्म पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत रखने से जातकों के सभी पाप मिट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है. विजया एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है और यह व्रत कठिनाओं पर विजय दिलाता है. इस दिन श्रीहरि भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इस व्रत के नियम बहुत ही कठिन होते हैं. एकादशी व्रत के नियम एक दिन पहले दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं और एकादशी के अगले दिन यानि द्वादशी तिथि तक इनका पालन किया जाता है.

विजया एकादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी को दोपहर 12 बजकर 22 मिनट पर शुरू होगी और 13 फरवरी को दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में इस साल विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026, शुक्रवार के दिन रखा जाएगा. इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन यानि 14 फरवरी 2026, शनिवार को किया जाएगा.

दशमी से द्वादशी तक चलते हैं एकादशी व्रत के नियम

नारद पुराण एकादशी व्रत की महिमा और नियमों के के बारे में बताया गया है. इसके अनुसार एकादशी व्रत श्री​हरि भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन उनका विधि-विधान से पूजन किया जाता है. इस व्रत के नियम दशमी से लेकर द्वादशी तिथि तक चलते हैं.

  • एकादशी व्रत के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है. लेकिन चावल का सेवन इससे एक दिन पहले यानि दशमी तिथि से बंद कर देना चाहिए. इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन चावल का दान करने के बाद ही चावल का सेवन किया जाता है.
  • एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से शुरू हो जाते हैं और दशमी के दिन मिट्टी या तांबे के बर्तन में पानी भरें. फिर इसे ढक दें और उस पर पत्ते रखकर विष्णु जी की मूर्ति रखें. एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद इस कलश पर चंदन का लेप लगाएं और सात प्रकार के अन्न से इसका पूजन करें और घी का दीपक जलाएं. इसके बाद द्वादशी के दिन जल का यह पात्र किसी ब्राह्मण को दान कर दें. कहते हैं कि इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.
  • एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और तुलसी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं. लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है, इसलिए दशमी तिथि के दिन पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए.
  • एकादशी का व्रत रखने से एक दिन पहले यानि दशमी तिथि से ही चावल का सेवन बंद कर दिया जाता है. एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं किया जाता. इस दिन केवल फलाहार ही लिया जाता है. द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने के बाद ही अन्न ग्रहण किया जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

