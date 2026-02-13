By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Vijaya Ekadashi 2026: आज विजया एकादशी के दिन इस शुभ मुहूर्त में करें पूजा, जानें पूजा की सही विधि
Vijaya Ekadashi 2026: विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इस दिन व्रत रखने वाले जातक के सभी पाप मिट जाते हैं.
Vijaya Ekadashi 2026 Date: फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहते हैं और पंचांग के अनुसार आज यानि 13 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा. यह व्रत श्रीहरि भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन उनका पूजन करना बहुत ही फलदायी माना गया है. विजया एकादशी का शत्रुओं पर विजय दिलाता है और कहा जाता है कि भगवान श्रीराम ने भी लंका पर विजय हासिल करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था. इस दिन व्रत रखने व पूजा-पाठ करने से जातकों को पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं विजया एकादशी व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा की सही विधि.
विजया एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त
विजया एकादशी के दिन सुबह 5 बजकर 17 मिनट से लेकर 6 बजकर 8 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा. इसके बाद दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 58 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. फिर दोपहर 2 बजकर 27 मिनट से लेकर 3 बजकर 12 मिनट विजय मुहूर्त है. इसके अलवा आज सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है जो कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. ये सभी मुहूर्त पूजा के लिए बेहद ही शुभ माने जाते हैं.
विजया एकादशी पूजा विधि
विजया एकादशी के दिन व्रत रखना बहुत ही फलदायी माना जाता है. इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद मंदिर को गंगाजल से स्वच्छ करें और एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं. फिर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें. ध्यान रखें कि पूजा घर या घर के ईशान कोण में मूर्ति स्थापित करनी चाहिए.
इसके बाद भगवान विष्णु को शुद्ध जल अर्पित करें और पीले वस्त्र चढ़ाएं. फिर चंदन, रोली, अक्षत, फल, फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें. फिर देसी घी का दीपक व धूप जलाएं. भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले भोग में भी तुलसी दल का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए. इसके बाद वहीं बैठकर विजया एकादशी व्रत कथा पढ़ें व सुनें. फिर विष्णु जी की आरती करें और मंत्र जाप करें. एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी के दिन किया जाता है, इसलिए विजया एकादशी व्रत का पारण 14 फरवरी 2026 को होगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
