Vijaya Ekadashi 2026: ​विजया एकादशी के दिन करें तुलसी के ये उपाय, श्रीहरि की कृपा से बनेंगे बिगड़े काम

Vijaya Ekadashi 2026: फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं और इस दिन उपवास रखने वाले जातकों को सभी पापों व कष्टों से मुक्ति मिलती है.

Published: February 9, 2026 2:52 PM IST
Vijaya Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है और कहा जाता है कि एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है. हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह दो एकादशी व्रत आते हैं और इस तरह साल में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं. फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और इस व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और साथ ही तुलसी का पूजन भी महत्वपूर्ण माना गया है. तुलसी के बिना एकादशी का व्रत अधूरा होता है और इस दिन यदि तुलसी से जुड़े कुछ उपाय कर लिए जाएं तो जीवन में आ रही कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है.

विजया एकादशी 2026: डेट और शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी को दोपहर 12 बजकर 22 मिनट पर शुरू होगी और 13 फरवर को दोपहर 3 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 को रखा जाएगा. शुभ मुहूर्त की बात करें तो विजया एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है जो कि सुबह 7 बजे से लेकर 7 बजकर 48 मिनट तक रहेगा. सुबह 5 बजकर 17 मिनट से 6 बजकर 8 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा और दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 58 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा.

विजया एकादशी पर तुलसी पूजा का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी को बहुत ही प्रिय है और तुलसी के बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है. विशेष तौर पर एकादशी के दिन तुलसी पूजा का खास महत्व होता है और इस दिन पूजा-पाठ से लेकर विष्णु जी के भोग तक हर जगह तुलसी का उपयोग किया जाता है. एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता की उपासना करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं. साथ ही पारिवारिक जीवन पर भी इसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त होता है और व्यक्ति को सुख-समृद्धि, ऐश्वर्य के साथ-साथ सभी सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है.

विजया एकादशी के दिन करें तुलसी के ये उपाय

  • विजया एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पौधे पर लाल रंग का चूनरी चढ़ानी चाहिए और शाम के समय तुलसी के पौधे में घी का दीपक जरूर जलाएं. ऐसा करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती है और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
  • विजया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को कलावा बांधें. ऐसा करने से घर में आ रही नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती है और सुख-समृद्धि व सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है.
  • वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि के लिए तुलसी के पौधे को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें. ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
  • विवाह में हो रही देरी के लिए विजया एकादशी व्रत के दिन तुलसी और शालिग्राम भगवान की उपासना जरूर करें. ऐसा करने से वैवाहिक जीवन के साथ-साथ पारिवारिक जीवन में भी विशेष लाभ मिलता है.

India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

