Vijaya Ekadashi 2026 Date: विजया एकादशी कब है? नोट करें सही डेट, पूजा विधि और जानें धार्मिक महत्व

Vijaya Ekadashi 2026 Date: फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं और इस दिन श्रीहरि विष्णु जी का पूजन किया जाता है.

Vijaya Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व माना गया है और कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है. हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह दो और साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं. प्रत्येक एकादशी का अपना खास महत्व होता है और फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं. आइए जानते हैं इस बार कब रखा जाएगा विजया एकादशी का व्रत और पूजा की सही विधि.

विजया एकादशी 2026 सही डेट

वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजकर 22 मिनट पर शुरू होगी और 13 फरवरी को दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार फाल्गुन माह की पहली एकादशी यानि विजया एकादशी का व्रत इस बार 13 फरवरी 2026 को रखा जाएगा.

विजया एकादशी 2026 पारण तिथि

एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाता है. विजया एकादशी 13 फरवरी को है और इसलिए इस व्रत का पारण 14 फरवरी को किया जाएगा. पारण का समय सुबह 6 बजकर 35 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 52 मिनट तक रहेगा.

विजया एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व

सनातन धर्म में विजया एकादशी का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को सभी सभी पापों से मुक्ति मिलती है. साथ ही हर कार्य में विजय प्राप्त होती है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. कहते हैं कि विजया एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को यज्ञ के समान पुण्यफल की प्राप्ति होती है.

विजया एकादशी व्रत की पूजा विधि

विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और इस दिन व्रत रखने वाले जातक सुबह उठकर स्नान आदि करें. फिर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और मंदिर को स्वच्छ कर चौकी लगाएं. चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें. इसके बाद उन्हें पीले रंग के फूल, पीला वस्त्र पीले व पीला चंदन अर्पित करें. माता लक्ष्मी को सिंदूर का तिलक लगाएं. फिर घी का दीपक जलाएं और भोग लगाने के बाद वहीं बैठकर विजया एकादशी व्रत की कथा पढें और आरती करें. दिनभर व्रत करें और ध्यान रखें कि इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता. इसमें केवल फलाहार लिया जाता है. इसके बाद अगले दिन व्रत का पारण करें और चावल व अन्न का दान करें.

