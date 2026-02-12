  • Hindi
Vijya Ekadashi 2026: एकादशी का व्रत अधूरा रह जाता है अगर नहीं किया ये 1 काम! गरुड़ पुराण का सीधा संकेत

Vijya Ekadashi 2026: विष्णु भक्तों के लिए एकादशी का व्रत बहुत मायने रखता है. इस व्रत के नियम और कायदे कड़े हैं. शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

Vijya Ekadashi 2026: एकादशी का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ भूखे रहने से जोड़ देते हैं. दिनभर अन्न का त्याग कर लिया और मान लिया कि व्रत पूरा हो गया. लेकिन गरुड़ पुराण इस सोच को अधूरा बताता है. शास्त्रों के अनुसार एकादशी केवल शरीर को कष्ट देने का दिन नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भगवान विष्णु से जोड़ने का अवसर है. अगर यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो व्रत औपचारिक बनकर रह जाता है.

गरुड़ पुराण क्या कहता है एकादशी के बारे में

गरुड़ पुराण में स्पष्ट संकेत मिलता है कि एकादशी का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है, जब भक्त हरि स्मरण करता है. पुराण के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी पर केवल उपवास करता है, लेकिन भगवान विष्णु का नाम नहीं लेता, उसकी साधना अधूरी मानी जाती है. यही कारण है कि एकादशी को “हरि-व्रत” कहा गया है, न कि सिर्फ उपवास का दिन.

वो 1 काम जिसके बिना व्रत अधूरा है

गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी पर सबसे ज़रूरी काम है भगवान विष्णु का नाम स्मरण या कथा श्रवण. चाहे “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप हो, विष्णु सहस्रनाम का पाठ हो या हरिकथा सुनना, इसके बिना एकादशी का पुण्य पूर्ण नहीं होता. शास्त्र कहते हैं कि बिना हरि-स्मरण के रखा गया व्रत फलहीन हो जाता है.

भगवान विष्णु क्या देखते हैं- भूख या भाव?

शास्त्रों में बार-बार यह बात दोहराई गई है कि भगवान विष्णु भक्त का भाव देखते हैं, न कि केवल उपवास. अगर व्यक्ति दिनभर भूखा रहा लेकिन मन क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और नकारात्मक विचारों से भरा रहा, तो व्रत की आत्मा नष्ट हो जाती है. एकादशी का उद्देश्य मन को शांत, पवित्र और विष्णु में स्थिर करना है.

एकादशी की रात क्यों मानी जाती है सबसे खास

गरुड़ पुराण के अनुसार एकादशी की रात का विशेष महत्व है. इस रात जो भक्त हरि नाम में समय बिताता है, भजन करता है या विष्णु कथा सुनता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप भी क्षीण होने लगते हैं. यही वजह है कि जागरण को एकादशी का महत्वपूर्ण अंग माना गया है. सिर्फ दिन का उपवास काफी नहीं, रात का भाव भी उतना ही ज़रूरी है.

केवल फलाहार नहीं, संयम भी जरूरी

शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि एकादशी पर केवल फलाहार कर लेना पर्याप्त नहीं है. इस दिन वाणी पर संयम, व्यवहार में शुद्धता और मन पर नियंत्रण भी उसी एक आवश्यक कर्म का हिस्सा हैं. अगर मन सांसारिक चर्चाओं में उलझा रहा, तो व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं होता.

गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश

गरुड़ पुराण का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि एकादशी पेट से नहीं, चेतना से रखी जाती है. अगर हरि-स्मरण नहीं हुआ, तो चाहे कितना भी कठिन उपवास क्यों न रखा जाए, व्रत की गिनती अधूरी ही मानी जाएगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

