Vijaya Ekadashi 2026: विजया एकादशी के दिन करें इन चीजों का दान...धन से भर जएगा भंडार, दूर होंगी सारी परेशानियां
Vijaya Ekadashi 2026: फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है.
Vijaya Ekadashi 2026: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में आ रहे कष्ट भी दूर हो जाते हैं. इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है और कहते हैं विजया एकादशी का व्रत जातक को कई गुना फल देता है. यह व्रत हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है और इस साल यह व्रत 13 फरवरी 2026 को रखा जाएगा. इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है और कुछ चीजें दान करने से सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं. आइए जानते हैं विजया एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना शुभ होता है?
विजया एकादशी के दिन इन चीजों का करें दान
अन्न का दान: विजया एकादशी के दिन अन्न का दान करना शुभ माना गया है. इस दिन किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति मोटे अनाज या अन्न का दान करें. ध्यान रखें कि एकादशी के दिन व चावल का उपयोग वर्जित माना गया है इसलिए द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने के बाद चावल का दान अवश्य करना चाहिए.
धार्मिक पुस्तकों का दान: भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं विजया एकादशी के दिन धार्मिक पुस्तकों जैसे कि श्रीमद्भगवद्गीता, विष्णु सहस्रनाम या हनुमान चालीसा का दान करना बहुत ही शुभ होता है. ऐसा करने से न केवल ज्ञान बढ़ता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है.
पीले वस्त्र का दान: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसलिए विजया एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है. इसके साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र का दान करना भी फलदायी होता है. ऐसा करने से भगवान विष्णु अपनी कृपा बरसाते हैं और जीवन में आ रही आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है.
देसी घी का दान: हिंदू धर्म में देसी को शुद्ध व पवित्र माना गया है और इसलिए विजया एकादशी के दिन देसी घी का दान करना शुभ होता है. कहते हैं कि इस दिन देसी घी का दान करने से कुंडली में गुरु व शुक्र ग्रह दोष दूर होते हैं और मान-सम्मान में वृद्धि होती है.
गलती से भी न करें ये काम
विजया एकादशी के दिन कुछ कामों को करना वर्जित माना गया है. इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए. विजया एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे मांस-मदिरा, लहसुन-प्याज का सेवन करना भी वर्जित माना गया है. कहते हैं कि इन नियमों का पालन न करने से एकादशी व्रत निष्फल हो जाता है.
