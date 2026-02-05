Hindi Faith Hindi

Vijaya Ekadashi 2026 Date: दुर्लभ संयोग में रखा जाएगा विजया एकादशी व्रत, नोट करें डेट और जानें शुभ मुहूर्त

Vijaya Ekadashi 2026 Date: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का व्रत रखने से जातकों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दुश्मनों पर भी विजय हासिल होती है.

Vijaya Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन श्रीहरि भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है. कहते हैं कि एकादशी के दिन यदि विधि-विधान से विष्णु जी की उपासना की जाए तो जातकों के जीवन में आ रही हर बाधा दूर होने लगती हैं. साथ ही एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है. बता दें कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं. आइए जानते हैं कब रखा जाएगा विजया एकादशी का व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त.

विजया एकादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी को दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी और 13 फरवरी को दोपहर 2 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 को रखा जाएगा. बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन किया जाता है. इसलिए विजया एकादशी व्रत का पारण 14 फरवरी को सुबह 7 बजकर 1 मिनट से लेकर सुबह 9 बजकर 15 मिनट के बीच होगा.

विजया एकादशी पर बन रहे हैं कई शुभ संयोग

इस साल विजया एकादशी बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि विजया एकादशी के ​दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं और इन संयोगों में भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो शुभ फल की प्राप्ति होती है. बता दें कि 13 फरवरी को विजया एकादशी के दिन शुक्रवार पड़ रहा है और सिद्ध योग बन रहा है. शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है. इस बार बन रहे इस अद्भुत संयोग में यदि विधि-विधान से पूजन किया जाए तो आर्थिक तंगी दूर होती है और विष्णु जी की कृपा से जीवन में आ रहे सभी कष्टों से भी मुक्ति मिलती है.

विजया एकादशी व्रत का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी का सीधा संबंध भगवान श्रीराम से है. कहते हैं कि लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले प्रभु श्रीराम ने विजया एकादशी का व्रत किया था और समुद्र के किनारे पूजा-पाठ की थी. इसके बाद उन्होंने रावण का अंत किया और लंका पर विजय हासिल की. कहते हैं कि तभी से विजया एकादशी का व्रत रखा जा रहा है. इस व्रत को रखने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सभी कष्ट मिट जाते हैं और दुश्मनों पर भी विजय हासिल होती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

