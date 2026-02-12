  • Hindi
Vijaya Ekadashi 2026 Puja Vidhi: एकादशी जो हार को जीत में बदल दे, जानिए संपूर्ण विधान, आरती और मंत्र

Vijaya Ekadashi 2026 Puja Vidhi: विजया एकादशी जीवन की हर हार को जीत में बदलने का आध्यात्मिक अवसर माना जाता है. जानें, इस दिन जपे जाने वाले मंत्र और पूजा विधि.

Vijaya Ekadashi 2026 Puja Vidhi: सनातन परंपरा में हर एकादशी का अपना अलग महत्व है, लेकिन विजया एकादशी को विशेष रूप से “विजय देने वाली” तिथि कहा गया है. पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि यह व्रत साधक को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता दिलाने की शक्ति रखता है. मान्यता है कि लंका विजय से पूर्व श्रीराम ने भी इस एकादशी का व्रत और पूजन किया था. तभी से यह तिथि संघर्ष को सफलता में बदलने वाली मानी जाती है.

विजया एकादशी का धार्मिक महत्व

यह एकादशी फाल्गुन कृष्ण पक्ष में आती है और भगवान विष्णु को समर्पित होती है. शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम से इस दिन उपवास रखकर पूजा करता है, उसके जीवन की बाधाएं शांत होती हैं और कार्य सिद्धि का मार्ग खुलता है. इसे पापों के क्षय और मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा गया है.

संपूर्ण पूजा विधि

प्रातः तैयारी: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पीले या स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें।

संकल्प: हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें “मैं भगवान विष्णु की कृपा और विजय की प्राप्ति हेतु विजया एकादशी व्रत करता हूं.

स्थापना और पूजन: चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें. पंचामृत से अभिषेक करें. तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप-दीप अर्पित करें.

भोग और कथा: फल, मखाना, सूखे मेवे या सात्विक प्रसाद चढ़ाएं. इसके बाद विजया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें.

जप और ध्यान: पूजा के दौरान कम से कम 108 बार विष्णु मंत्र का जप करें.

विजया एकादशी के मंत्र

मूल मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय॥

विजय प्राप्ति मंत्र: ॐ श्री विष्णवे नमः॥

नारायण मंत्र: ॐ नमो नारायणाय॥

विष्णु मंत्र: ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद् द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु ।

यद्दीदयच्दवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्।।

इन मंत्रों के जप से मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ती है.

व्रत के नियम और पारण

इस दिन चावल, गेहूं, दाल और तामसिक भोजन से दूर रहें. फलाहार या निर्जल व्रत रखा जा सकता है. क्रोध, असत्य और नकारात्मक सोच से बचना चाहिए. अगले दिन द्वादशी तिथि में दान-पुण्य और ब्राह्मण भोजन के बाद व्रत का पारण करें।.

विजया एकादशी का फल

  • धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत शत्रु बाधा से मुक्ति देता है.
  • कोर्ट-कचहरी या प्रतियोगिता में सफलता दिलाता है.
  • भय और मानसिक तनाव दूर करता है.
  • भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करता है.

भगवान विष्णु की आरती

ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।

भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे॥

जो ध्यावै फल पावै, दुख बिनसे मन का।

सुख-संपत्ति घर आवै, कष्ट मिटे तन का॥ ॐ जय…॥

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी।

तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी॥ ॐ जय…॥

तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी॥

पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी॥ ॐ जय…॥

तुम करुणा के सागर तुम पालनकर्ता।

मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥ ॐ जय…॥

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।

किस विधि मिलूं दयामय! तुमको मैं कुमति॥ ॐ जय…॥

दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे॥ ॐ जय…॥

विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा॥ ॐ जय…॥

तन-मन-धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा।

तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा॥ ॐ जय…॥

जगदीश्वरजी की आरती जो कोई नर गावे।

कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे॥ ॐ जय…॥

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

