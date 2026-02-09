Hindi Faith Hindi

Vijaya Ekadashi 2026 These Are The 5 Rules Of Ekadashi That Every Devotee Should Follow

Vijaya Ekadashi 2026: ये हैं एकादशी के वो 5 नियम, जो हर भक्त को फॉलो करने चाहिए!

विजया एकादशी पर सिर्फ उपवास करना ही काफी नहीं. जानिए 5 जरूरी नियम, जो हर भक्त को फॉलो करने चाहिए, ताकि व्रत का पुण्य पूरा मिले और जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शांति बनी रहे.

Vijaya Ekadashi 2026: विजया एकादशी 2026 में भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने का सबसे शुभ दिन है. इस बार ये एकादशी 12 फरवरी को है. विशेषज्ञों के अनुसार, समय पर उपवास, सही आहार और दान-पुण्य का पालन करने से व्रत का फल दोगुना होता है. ये दिन पाप नाश, धन और स्वास्थ्य लाभ के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है.

एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं. यह एक दिन ऐसा माना जाता है जब भगवान विष्णु विशेष कृपा करते हैं और भक्तों के जीवन में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य लाते हैं. लेकिन कई भक्त छोटी-छोटी गलतियों की वजह से इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं. यहां जानिए एकादशी पर फॉलो किए जाने वाले 5 जरूरी नियम जिन्हें हर भक्त को ध्यान में रखना चाहिए.

समय का ध्यान रखें

एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है समय का सही पालन. सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पूजा और व्रत प्रारंभ करना सबसे शुभ माना जाता है. ग्रंथों के अनुसार, अगर व्रत देर से शुरू किया जाए तो इसका फल आधा रह जाता है इसलिए सूर्योदय से पहले उठकर तुलसी, जल और फूल से भगवान विष्णु की पूजा करना लाभकारी होता है.

आहार नियमों का पालन करें

विजया एकादशी पर अनाज, दाल, मांस और मांसाहारी भोजन से परहेज करना आवश्यक है. केवल फल, दूध और हल्का भोजन ही व्रत का सही पालन माना जाता है. कई भक्त गलती से नियम तोड़ देते हैं, जिससे व्रत का पुण्य घट जाता है. शोध बताते हैं कि उपवास सही तरीके से करने पर न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि पाचन और मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ता है.

पूजा विधि पूरी करें

व्रत केवल उपवास से नहीं बल्कि सही पूजा विधि से ही सफल होता है. भगवान विष्णु के मंत्र जाप, तुलसी का पूजन और जल-फूल अर्पित करना अनिवार्य है. पूजा अधूरी छोड़ी जाए तो व्रत का लाभ घट जाता है. पुराणों में वर्णित है कि मंत्र जाप और तुलसी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और कठिनाइयाँ कम होती हैं.

सकारात्मक रहें और क्रोध न करें

धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि व्रत के दौरान क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचार से बचना चाहिए. सकारात्मक और शांत मन से पूजा करने पर व्रत का प्रभाव अधिक होता है. गुस्सा, ईर्ष्या या झूठ बोलना व्रत के पुण्य को कम कर देता है. विशेषज्ञ कहते हैं कि मानसिक संतुलन और संयम का पालन करने से न केवल आध्यात्मिक बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी सफलता मिलती है.

दान और सेवा अवश्य करें

विजया एकादशी का महत्व दान और सेवा में भी है. गरीबों को भोजन देना, जरूरतमंदों की मदद करना और परिवार के साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करना पुण्य को बढ़ाता है. दान किए बिना व्रत आधा अधूरा रह जाता है. शोध और पुराण दोनों ही बताते हैं कि सेवा और दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है.

श्री विष्णु मंदिर, मथुरा के धर्माचार्य का कहना है कि “विजया एकादशी पर व्रत करते समय दिनभर सकारात्मक रहें, मंत्र जाप करें और तुलसी के पत्तों से विष्णु पूजा करें. इसके साथ दान और सेवा भी अवश्य करें. इससे साधक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बलवान बनता है.”

इस बार विजया एकादशी 2026 में कई शुभ मुहूर्त हैं. सही समय पर व्रत, आहार, पूजा और दान का पालन करने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति, धन और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है.

