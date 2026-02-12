  • Hindi
Vijaya Ekadashi 2026 Vrat Katha: विजया एकादशी के दिन जरूर पढ़ें यह कथा, हर काम में मिलती है सफलता, खुल जाते हैं सुख-समृद्धि के रास्ते

Vijaya Ekadashi 2026 Vrat Katha: फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है और इस दिन उपवास रखने वाले जातक को हर कार्य में विजय हासिल होती है.

Published: February 12, 2026 5:35 PM IST
By Renu Yadav
Vijaya Ekadashi 2026 Vrat Katha: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व माना गया है और कहते हैं कि एकादशी का व्रत जातकों को सभी पापों से मुक्ति दिलाता है. हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह दो और साल में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं. फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं और यह व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है. इस दिन श्रीहरि भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है. बता दें कि इस साल विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा. इस दिन पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए क्योंकि बिना कथा के एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है.

यहां पढ़ें विजया एकादशी व्रत कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण के सामने फाल्गुन एकादशी के महत्व को जानने की इच्छा व्यक्त की. तब श्रीकृष्ण ने स्वंय उन्हें विजया एकादशी व्रत की कथा सुनाई और इसके महत्व के बारे में समझाया. श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि सबसे पहले नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा व महत्व के बारे में जाना था, उनके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम हो.

विजया एकादशी व्रत की शुरुआत त्रेता युग से हुई है, त्रेता युग में जब भगवान श्रीराम ने माता सीता को रावण की कैद से वापस लाने के लिए सुग्रीव व वानर सेना की मदद ली. लेकिन किष्किंधा और लंका के बीच समुद्र था जिसने उन्हें वहां जाने का रास्ता नहीं दिया. समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे. चूंकि श्री राम मानव रूप में थे इसलिये वह इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे.

उन्होंने लक्ष्मण जी से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं फिर भी यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा लेकिन यहां से आधा योजन की दूरी पर वकदालभ्य मुनिवर निवास करते हैं, उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय हमें अवश्य मिल सकता है. फिर क्या था भगवान श्री राम उनके पास पंहुच गये.

उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी. तब मुनि ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में तो कामयाब होंगे ही साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेगें. समय आने पर मुनि वकदालभ्य द्वारा बतायी गई विधिनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और रामसेतु बनाकर समुद्र को पार कर रावण को परास्‍त किया.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

