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Vikat Sankashti Chaturthi 2026 Kab Hai Know The Date And Shubh Muhurat Of Lord Ganesh Puja

Vikat Sankashti Chaturthi 2026 Date: कब है विकट संकष्टी चतुर्थी? नोट करें डेट और जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Vikat Sankashti Chaturthi 2026 Date: विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की उपासना करने से जीवन में आ रहे सभी संकट मिट जाते हैं और सुख—समृद्धि का वास होता है.

Vikat Sankashti Chaturthi 2026

Vikat Sankashti Chaturthi 2026 Date: हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है जो कि प्रथम पूजनीय भगवान गणेश को समर्पित है. इस दिन बुद्धि के देवता गणपति जी का विधि-विधान से पूजन किया जाता है. वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और इस दिन यदि उपवास रखा जाए तो भगवान गणेश अपने भक्तों को सभी विकट यानि परेशानियों से बचाते हैं. आइए जानते है इस बार कब रखा जाएगा विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत?

विकट संकष्टी चतुर्थी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 5 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजकर 59 मिनट पर शुरू होगी और 6 अप्रैल 2026 को दोपहर 2 बजकर 10 मिनट पर समाप्त होगी. संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है और इसलिए विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत 5 अप्रैल 2026, रविवार को रखा जाएगा.

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विकट संकष्टी चतुर्थी 2026 शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 20 मिनट से लेकर रात 8 बजकी 6 मिनट तक रहेगा. यह अमृत मुहूर्त है और इसे पूजा-पाठ या शुभ कार्यों के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है.

विकट संकष्टी चतुर्थी का महत्व

विकट का अर्थ भयंकर या कठिन होता है, ऐसे में विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत जीवन में आ रहे भयंकर संकटों से जातक की रक्षा करती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का पूजन करने से जातक को बड़ी से बड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है. यह व्रत जातक को मानसिक शांति प्रदान करता है क्योंकि इस दिन गणेश जी के साथ ही चंद्रमा का भी पूजन किया जाता है और चंद्रमा को मन का कारक माना गया है. इसलिए इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है. इस व्रत को रखने से जातक को सभी परेशानियों, संकट, दुख और बाधाओं से मुक्ति मिलती है. घर में सुख-समृद्धि आती है और सफलता के रास्ते खुलते हैं. आत्मचिंतन, मन की शुद्धि और भगवान का आशीर्वाद पाने के​ लिए विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत को बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है. यदि इस दिन व्रत रखना संभव नहीं है तो गणेश जी का विधि-विधान से पूजन करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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