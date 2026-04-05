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Sankashti Chaturthi 2026: सिर्फ आज की रात! चंद्रदेव और गणेश जी की कृपा से खत्म हो सकते हैं बच्चों के संकट, शाम को हर मां जरूर करें ये काम
Sankashti Chaturthi 2026: आज 5 अप्रैल, रविवार को विकट संकष्टी व्रत रखा जा रहा है. माना जाता है सिर्फ आज की रात मां की प्रार्थना बदल सकती है बच्चों का भाग्य. विकट संकष्टी पर चंद्रदेव और गणेश जी की पूजा से दूर हो सकते हैं संकट. जानिए क्या है पूरा नियम और खास उपाय.
Sankashti Chaturthi 2026: विकट संकष्टी चतुर्थी का दिन माताओं के लिए बेहद खास माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन की गई सच्ची प्रार्थना सीधे चंद्रदेव और भगवान गणेश तक पहुंचती है. अगर मां इस रात सही विधि से पूजा करे, तो बच्चों के जीवन के संकट दूर हो सकते हैं और उनका भाग्य मजबूत बन सकता है.
क्यों खास है विकट संकष्टी की ये रात?
हर महीने आने वाली संकष्टी चतुर्थी अपने आप में खास होती है, लेकिन “विकट संकष्टी” को और भी प्रभावशाली माना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान गणेश के विकट स्वरूप की पूजा की जाती है, जो जीवन के सबसे कठिन संकटों को भी हरने वाले माने जाते हैं. इस दिन चंद्रदेव का विशेष महत्व होता है, क्योंकि व्रत का समापन चंद्र दर्शन के बाद ही होता है. यही वजह है कि इस रात को मां की प्रार्थना सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है.
क्यों सुनते हैं चंद्रदेव मां की प्रार्थना?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतीक है. एक मां की अपने बच्चे के लिए की गई प्रार्थना सबसे सच्ची और गहरी होती है, इसलिए इस दिन चंद्रदेव उस भावना को स्वीकार करते हैं. मान्यता है कि अगर मां अपने बच्चे के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करे, तो बच्चे के जीवन से संकट दूर हो सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और भाग्य मजबूत बनने लगता है.
गणेश जी के विकट रूप की पूजा क्यों जरूरी?
भगवान गणेश का “विकट” रूप बाधाओं और कठिनाइयों को हरने वाला माना जाता है. इस दिन उनकी पूजा करने से बच्चों के जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं. पढ़ाई, करियर और स्वास्थ्य में सुधार होता है और जीवन में स्थिरता आती है. यही कारण है कि इस दिन गणेश पूजा को महत्वपूर्ण माना गया है.
माताएं आज जरूर करें ये खास काम
- अगर आप अपने बच्चे को संकटों से बचाना चाहती हैं, तो इस दिन ये उपाय जरूर करें.
- भगवान गणेश को 21 दूर्वा चढ़ाएं. मोदक या लड्डू का भोग लगाएं. शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें. अपने बच्चे के नाम से प्रार्थना करें.
- ध्यान रखें कि पूजा पूरे विश्वास और शांत मन से करें, तभी इसका पूरा फल मिलता है.
क्या सच में बदल सकता है बच्चों का भाग्य?
धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि जब सच्ची श्रद्धा, सही समय और सही विधि एक साथ मिलते हैं, तो उसका असर जरूर दिखाई देता है. विकट संकष्टी की यह रात ऐसा ही एक दुर्लभ अवसर मानी जाती है, जब मां की प्रार्थना बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है.
विकट संकष्टी सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि मां और बच्चे के बीच की उस भावनात्मक शक्ति का दिन है, जो ईश्वर तक सीधी पहुंचती है. अगर आप भी अपने बच्चे के सुरक्षित और सफल भविष्य की कामना करती हैं, तो आज की रात को हल्के में न लें. क्योंकि हो सकता है, यही वो मौका हो जो उनके जीवन की दिशा बदल दे.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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