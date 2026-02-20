Hindi Faith Hindi

Vinayaka Chaturthi 2026 Date Time And Shubh Mhurat Know The Importance Of Falgun Vinayaka Chaturthi Fast

Vinayaka Chaturthi 2026: कल रखा जाएगा फाल्गुन विनायक चतुर्थी व्रत, इस शुभ मुहूर्त में करें गणेश जी का पूजन

Falgun Vinayaka Chaturthi 2026: विनायक चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा का विधि=विधान से पूजन किया जाता है और इस दिन व्रत रखने से जातकों के जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं.

Vinayak Chaturthi 2026

Falgun Vinayaka Chaturthi 2026: फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाता है और यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है. इस दिन गणेश जी का पूजन करना बहुत ही शुभ व फलदायी माना गया है. हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहते हैं और मान्यता है कि जिस पर उनकी कृपा होती है उसके जीवन में आ रहे सभी विघ्न दूर हो जाते हैं. गणेश जी की कृपा से जातको सफलता हासिल होती हैं और सुख-समृद्धि के द्वार खुलते हैं. आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी की डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त.

फाल्गुन विनायक चतु​र्थी 2026 डेट

वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी 20 फरवरी को दोपहर 2 बजकर 28 मिनट पर शुरू होगी और 21 फरवरी को दोपहर 1 बजे समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार विनायक चतुर्थी व्रत 21 फरवरी 2026, शनिवार के दिन रखा जाएगा.

फाल्गुन विनायक चतुर्थी 2026 शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार 21 फरवरी को शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 27 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा. इस दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है जो कि सुबह 6 बजकर 55 मिनट से लेकर शाम 7 बजे तक रहेगा. यानि विनायक चतुर्थी के दिन कभी भी पूजा-पाठ किया जा सकता है.

इस दिन भूलकर न करें चंद्र दर्शन

हिंदू धर्म में अधिकतर व्रत व उपवास चंद्रमा के दर्शन के बाद ही खोले जाते हैं. लेकिन विनायक चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चंद्र दर्शन करना कलंक लगने के बराबर होता है. इसलिए इस दिन गलती से भी चंद्रमा के दर्शन न करें.

विनायक चतुर्थी का महत्व

विनायक चतुर्थी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है और कहते हैं कि यह व्रत संकटों को हरने वाला है. इस दिन व्रत रखने व गणेश जी का पूजन करने से कार्यों में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और सफलता के रास्ते खुलते हैं. इस दिन व्रत रखने वाले जातक को ज्ञान, बुद्धि, ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि प्राप्त होता है. साथ ही मानसिक शांति मिलती है और कार्यों में गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है. करियर में यदि बाधाएं आ रही हैं तो विनायक चतुर्थी व्रत बहुत ही फलदायी साबित होता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं.

