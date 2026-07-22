Virushka At Vrindavan: प्रेमानंद जी से मिलने वृंदावन पहुंचे विराट-अनुष्का, ‘राधे-राधे’ से नंगे पैर तक इन 5 बातों ने खींचा सबका ध्यान

Virushka At Vrindavan: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा प्रेमानंद जी से मिलने वृंदावन पहुंचे. वायरल वीडियो में ‘राधे-राधे’, नंगे पैर चलना और 5 ऐसी बातें दिखीं जिन्होंने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच लिया.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 22, 2026, 4:17 PM IST
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Virushka At Vrindavan: ‘राधे-राधे’ से नंगे पैर तक, विराट-अनुष्का के वीडियो की 5 बातें वायरल

Virushka At Vrindavan: भारतीय क्रिकेट स्टार विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक बार फिर वृंदावन पहुंचे और प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया. मंगलवार को सामने आए वीडियो ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी. कुछ ही घंटों में Virushka At Vrindavan ट्रेंड करने लगा और लोग वीडियो को बार-बार देखकर उसमें दिखीं छोटी-छोटी बातों पर चर्चा करने लगे. दिलचस्प बात यह रही कि इस बार लोगों का ध्यान सिर्फ दर्शन पर नहीं, बल्कि विराट और अनुष्का के व्यवहार, सादगी और भक्तिभाव पर ज्यादा गया.

विराट का ‘राधे-राधे’ बना सबसे बड़ा वायरल मोमेंट

वीडियो में विराट कोहली आश्रम की ओर बढ़ते हुए ‘राधे-राधे’ कहते सुनाई देते हैं. मैदान पर अपने आक्रामक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले विराट का यह शांत और श्रद्धा से भरा रूप फैन्स को बिल्कुल अलग लगा. यही क्लिप सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा शेयर की जा रही है और कई यूजर्स इसे “किंग कोहली का सबसे सादा रूप” बता रहे हैं.

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नंगे पैर चलने की तस्वीरों ने खींचा सबसे ज्यादा ध्यान

विराट और अनुष्का कार से उतरने के बाद नंगे पैर आश्रम की ओर जाते दिखे. आमतौर पर बड़े सितारों के साथ विशेष व्यवस्थाएं और भारी सुरक्षा देखने को मिलती हैं, लेकिन यहां दोनों बिल्कुल सामान्य श्रद्धालुओं की तरह नजर आए. यही सादगी लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती दिखी.

कोई स्टार एंट्री नहीं, बिल्कुल शांत मौजूदगी

वीडियो में न तो कैमरों के लिए पोज देने की कोशिश दिखती है और न ही किसी तरह का फिल्मी अंदाज. दोनों बिना किसी दिखावे के सीधे आश्रम परिसर में प्रवेश करते नजर आते हैं. यही वजह रही कि कई लोगों ने लिखा कि “विराट-अनुष्का यहां सेलिब्रिटी नहीं, भक्त बनकर आए थे.”

अनुष्का का पूरा ध्यान आश्रम और महाराज पर रहा

अनुष्का शर्मा पूरे समय बेहद शांत दिखाई दीं. उन्होंने आसपास की भीड़ या कैमरों की ओर कम ध्यान दिया और अधिकतर समय आश्रम तथा महाराज की ओर एकाग्र रहीं. उनके चेहरे के भाव देखकर कई लोगों ने कहा कि यह यात्रा उनके लिए सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा अनुभव है.

विराट के हाथ में दिखी धार्मिक पुस्तक ने बढ़ाई उत्सुकता

वीडियो और तस्वीरों में एक पल ऐसा भी दिखा, जब विराट के हाथ में धार्मिक ग्रंथ जैसी पुस्तक नजर आई. बस यही दृश्य इंटरनेट पर चर्चा का नया विषय बन गया. लोग यह जानने को उत्सुक दिखे कि आखिर विराट क्या पढ़ रहे थे और क्या उनकी आध्यात्मिक रुचि पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई है.

आखिर यह वीडियो इतना वायरल क्यों हो रहा है?

विराट कोहली को लोग आमतौर पर मैदान पर ऊर्जा, आक्रामकता और जीत की भूख के साथ देखते हैं. वहीं वृंदावन में उनका शांत, नंगे पैर और ‘राधे-राधे’ बोलता हुआ रूप एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है. शायद यही विरोधाभास इस वीडियो को सामान्य सेलिब्रिटी विजिट से अलग बना रहा है.

दिलचस्प बात यह भी है कि विराट और अनुष्का पिछले कुछ वर्षों में कई बार वृंदावन आ चुके हैं. हर बार उनकी यात्रा चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार लोगों का ध्यान दर्शन से ज्यादा उनके व्यवहार और सादगी पर गया. यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और Virushka At Vrindavan सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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