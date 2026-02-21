  • Hindi
तंत्र-मंत्र से डर लगता है? नारद पुराण में वर्णित ये विष्णु स्तोत्र बन सकता है आपकी ढाल!

क्या आपको भी किसी अदृश्य भय का अनुभव होता है. नारद पुराण में वर्णित यह दिव्य विष्णु कवच आपके आत्मबल को बढ़ा सकता है. जानिए 21 दिन की साधना विधि और पूरा स्तोत्र.

धर्मशास्त्र विशेषज्ञों के अनुसार नारद पुराण में वर्णित सनत्कुमार द्वारा लिखा विष्णुरक्षास्तोत्रम् केवल स्तुति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा कवच की तरह माना गया है. नियमित और श्रद्धापूर्वक पाठ करने से साधक के भीतर आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन और निर्भयता का विकास होता है. यह स्तोत्र वैष्णव परंपरा में विशेष रूप से पूजनीय है.

क्या है सनत्कुमार प्रोक्त विष्णुरक्षास्तोत्रम्

वैष्णव परंपरा में यह स्तोत्र बारह नामों का दिव्य कवच माना जाता है. मान्यता है कि जब साधक भगवान विष्णु के इन नामों का स्मरण करता है, तो वह मानसिक रूप से स्वयं को दैवी संरक्षण में अनुभव करता है. इसे “नामद्वादश पंजर” भी कहा गया है, अर्थात बारह नामों से बना अभेद्य सुरक्षा कवच.

श्रीविष्णुरक्षास्तोत्रम् (संस्कृत पाठ)

अथवा केशवाद्यैस्तु रक्षां कुर्यात्प्रयत्नतः.

केशवः पातु पादौ मे जङ्घे नारायणोऽवतु॥१॥

माधवो मे कटिं पातु गोविन्दो गुह्यमेव च.

नाभिं विष्णुश्च मे पातु जठरं मधुसूदनः॥२॥

ऊरू त्रिविक्रमः पातु हृदयं पातु मे नरः.

श्रीधरः पातु कण्ठं च हृषीकेशो मुखं मम॥३॥

पद्मनाभः स्तनौ पातु शीर्षं दामोदरोऽवतु.

एवं विन्यस्य चाङ्गेषु जपकाले तु साधकः॥४॥

निर्भयो जायते भूतवेतालग्रहराक्षसात्.

पुनर्न्यसेत्प्रयत्नेन ध्यानं कुर्वन्समाहितः॥५॥

पुरस्तात्केशवः पातु चक्री जाम्बूनदप्रभः.

पश्चान्नारायणः शङ्खी नीलजीमूतसन्निभः॥६॥

ऊर्द्धमिन्दीवरश्यामो माधवस्तु गदाधरः.

गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान्॥७॥

उत्तरे हलधृग्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः.

आग्नेय्यामरविन्दाक्षो मुसली मधुसूदनः॥८॥

त्रिविक्रमः खड्गपाणिर्नैरृत्यां ज्वलनप्रभः.

वायव्यां माधवो वज्री तरुणादित्यसन्निभः॥९॥

ऐशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रीधरः पट्टिशायुधः.

विद्युत्प्रभो हृषीकेश ऊर्द्ध्वे पातु समुद्गरः॥१०॥

अधश्च पद्मनाभो मे सहस्रांशुसमप्रभः.

सर्वायुधः सर्वशक्तिः सर्वाद्यः सर्वतोमुखः॥११॥

इन्द्रगोपप्रभः पायात्पाशहस्तोऽपराजितः.

स बाह्याभ्यन्तरे देहमव्याद्दामोदरो हरिः॥१२॥

एवं सर्वत्र निश्छिद्रं नामद्वादशपञ्जरम्.

प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चिद्भयमस्ति कदाचन॥१३॥

एवं रक्षां विधायाथ दुर्द्धर्षो जायते नरः.

सर्वेषु नृहरेर्मन्त्रवर्गेष्वेवं विधिर्मतः॥१४॥

कैसे करता है कार्य

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब साधक अंग-न्यास के साथ इन नामों का स्मरण करता है तो मन में सुरक्षा और स्थिरता का भाव उत्पन्न होता है. यह भाव ही भय को कम करने और आत्मबल बढ़ाने में सहायक बनता है. नियमित जप मन को अनुशासित करता है और नकारात्मक विचारों को घटाने में मदद करता है.

21 दिवसीय साधना विधि

  • स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें.
  • पूर्व दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठें.
  • भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें.
  • खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं.
  • संकल्प लें और अपना नाम-गोत्र बोलें.
  • 21 या 51 बार स्तोत्र का पाठ करें.
  • लगातार 21 दिन यह प्रक्रिया दोहराएं.

साधना पूर्ण होने पर गौसेवा या भोजन दान करने का भी उल्लेख मिलता है.

बताए गए लाभ

  • भूत-प्रेत और नकारात्मकता का भय कम होता है.
  • तंत्र-मंत्र और अभिचार से मानसिक सुरक्षा का भाव मिलता है.
  • ग्रह बाधा में मानसिक संतुलन मिलता है.
  • आत्मविश्वास और निर्भयता में वृद्धि होती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्टकी सलाह अवश्य लें.

