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Vishwakarma Puja 2026: कारोबार में आ रही है रुकावट? विश्वकर्मा जयंती पर करें ये 5 उपाय, खुलेंगे तरक्की के रास्ते और होगा जबरदस्त मुनाफा

Vishwakarma Puja 2026: अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कारोबार में नुकसान झेल रहा है तो विश्वकर्मा पूजा का दिन उसके लिए बेहद ही खास हो सकता है. इस दिन किए गए कुछ उपाय जीवन में तरक्की के रास्ते खोल सकते हैं.

Written by: Renu Yadav
Published: September 16, 2026, 6:12 PM IST
Vishwakarma Puja 2026: कारोबार में आ रही है रुकावट? विश्वकर्मा जयंती पर करें ये 5 उपाय, खुलेंगे तरक्की के रास्ते और होगा जबरदस्त मुनाफा
Vishwakarma Puja 2026
  • 17 सितंबर 2026, गुरुवार को होगी विश्वकर्मा पूजा.
  • इस दिन भगवान विश्वकर्मा के साथ होती है मशीनों व औजारों की पूजा.
  • विश्वकर्मा पूजा के दिन किए गए उपाय खो सकते हैं बंद किस्मत का दरवाजा.

Vishwakarma Puja 2026: हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण, शिल्प, वास्तुकला और तकनीकी कौशल का देवता माना गया है. खासतौर पर कारखानों, वर्कशॉप, दुकानों और मशीनरी से जुड़े काम करने वाले लोग विश्वकर्मा पूजा के दिन अपने औजारों और मशीनों की पूजा करते हैं. मान्यता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा की विधि-विधान से पूजा करने से कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता और समृद्धि की कामना की जाती है. अगर आपके कारोबार में भी लंबे समय से रुकावटें आ रही हैं या काम में मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है, तो विश्वकर्मा जयंती पर कुछ उपाय किए जा सकते हैं. आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में बताए गए 5 ऐसे उपाय जो बेहद ही लाभकारी माने गए हैं.

कारोबार में तरक्की के लिए क्या संकल्प लें?

विश्वकर्मा पूजा के दौरान केवल मुनाफे की कामना करने के बजाय अपने काम में ईमानदारी, मेहनत और गुणवत्ता बनाए रखने का संकल्प भी लिया जा सकता है. पूजा के समय भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करें कि आपके कार्य में आने वाली बाधाएं दूर हों, काम करने की क्षमता बढ़े और कारोबार में सही निर्णय लेने की शक्ति मिले.

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विश्वकर्मा पूजा के दिन अपनाएं ये 5 उपाय

कार्यस्थल की अच्छी तरह करें सफाई: विश्वकर्मा पूजा से पहले दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस या वर्कशॉप की अच्छी तरह सफाई करें. मशीनों और औजारों पर जमी धूल-मिट्टी साफ करें. धार्मिक परंपरा में पूजा से पहले स्थान की स्वच्छता को महत्वपूर्ण माना जाता है. माना जाता है कि साफ-सुथरे स्थान पर पूजा करने से सकारात्मक वातावरण बनता है. विश्वकर्मा पूजा की सुबह कार्यस्थल की सफाई करने के बाद मुख्य स्थान पर गंगाजल का छिड़काव कर सकते हैं और वहां दीपक जलाकर पूजा की तैयारी करें.

मशीनों और औजारों की करें पूजा: विश्वकर्मा पूजा के दिन मशीनरी, औजार, कंप्यूटर, वाहन और काम से जुड़े उपकरणों की पूजा करने की परंपरा है. सबसे पहले उपकरणों को साफ करें. इसके बाद रोली या कुमकुम से तिलक लगाएं और अक्षत तथा फूल अर्पित करें. अपनी परंपरा के अनुसार मशीन या उपकरण पर स्वस्तिक और ‘ॐ’ भी बनाया जा सकता है. मान्यता है कि कार्य में इस्तेमाल होने वाले साधनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना भगवान विश्वकर्मा की पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

भगवान विश्वकर्मा को फल और मिठाई का भोग लगाएं: पूजा के दौरान भगवान विश्वकर्मा को अपनी श्रद्धा के अनुसार फल, मिठाई और अन्य सात्विक भोग अर्पित करें. कई जगहों पर प्रसाद के रूप में मिठाई बांटने की परंपरा भी है. पूजा के बाद कर्मचारियों और कामगारों के बीच प्रसाद वितरित किया जा सकता है. मान्यता के अनुसार इससे कार्यस्थल पर आपसी सद्भाव और सकारात्मकता बनाए रखने की कामना की जाती है.

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करें मंत्र का जाप: विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करते हुए ‘ॐ विश्वकर्मणे नमः’ इस मंत्र जाप का करना भी शुभ माना जाता है. मंत्र जाप के बाद भगवान विश्वकर्मा से कारोबार में सफलता, कार्य में कुशलता और परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

जरूरतमंदों और कर्मचारियों की मदद करें: विश्वकर्मा पूजा को केवल मशीनों और औजारों की पूजा तक सीमित न रखते हुए जरूरतमंदों की मदद करना भी पुण्यकारी माना जाता है. अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रमिकों, कर्मचारियों या जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े अथवा उपयोगी वस्तुओं का दान कर सकते हैं. कार्यस्थल पर काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति सम्मान और सहयोग का भाव रखना भी इस दिन की भावना से जुड़ा माना जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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