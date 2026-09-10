Vishwakarma Puja 2026: सितंबर में इस दिन होगी विश्वकर्मा पूजा, नोट कर लें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Vishwakarma Puja 2026: भगवान विश्वकर्मा को हिंदू धर्म ग्रंथों में संसार का पहला इंजीनियर और वास्तुकार कहा गया है. कहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा ने संपूर्ण संसार का निर्माण किया. इसलिए इंजीनियरों व कारीगरों के लिए विश्वकर्मा जयंती बहुत खास होती है.

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Vishwakarma Puja 2026

Vishwakarma Puja 2026: संसार के प्रथम शिल्पकार, वास्तुकार और इंजीनियर माने गए भगवान विश्वकर्मा की पूजा का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना गया है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, संपूर्ण सृष्टि के निर्माण से लेकर स्वर्ग लोक, द्वारका नगरी और देवताओं के भव्य अस्त्र-शस्त्रों की रचना भगवान विश्वकर्मा ने ही की थी. इसी कारण हर वर्ष विश्वकर्मा जयंती पर कारीगर, इंजीनियर, शिल्पकार और व्यवसायी अपने-अपने कारखानों, दुकानों, औजारों और मशीनों की विशेष पूजा-अर्चना कर कारोबार में उन्नति और सफलता की कामना करते हैं. हर साल सिंतबर माह में विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है. आइए जानते हैं साल 2026 में कब है विश्वकर्मा पूजा?

विश्वकर्मा पूजा 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2026, गुरुवार को है. बता दें कि यह पर्व हर साल कन्या संक्रांति के समय मनाया जाता है और इस साल कन्या संक्रांति का समय 17 सितंबर को सुबह 7 बजकर 58 मिनट है.

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विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त

17 सितंबर 2026 को विश्वकर्मा जयंती के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 58 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 40 मिनट तक रहेगा. यदि इस मुहूर्त में पूजा न कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त को भी पूजा के लिए शुभ माना जाता है और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 51 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 40 मिनट तक रहेगा.

इस विधि से करें भगवान विश्वकर्मा की पूजा

विश्वकर्मा पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद घर के मंदिर व पूजा स्थल की भली-भांति सफाई करें. पूजा की शुरुआत के लिए एक चौकी पर पीले या सफेद रंग का एक साफ कपड़ा बिछाकर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. फिर उनका ध्यान करते हुए घी का दीपक प्रज्वलित करें. इसके उपरांत भगवान को चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प, पान, सुपारी, फल, मिठाई और मौली अर्पित करें.

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पूजा के दौरान अपने घर व कार्यस्थल पर मौजूद सभी मशीनों, औजारों और उपकरणों की भी विशेष पूजा करें. मान्यता है कि ऐसा करने से काम में सकारात्मकता आती है और भगवान विश्वकर्मा की कृपा बनी रहती है. विश्वकर्मा जयंती के दिन पूजा के दौरान विश्वकर्मा चालीसा या उनके पावन मंत्रों का जाप करना बेहद ही लाभकारी माना जाता है. अंत में भगवान विश्वकर्मा को भोग लगाकर श्रद्धापूर्वक आरती करें और सभी में प्रसाद वितरित करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.