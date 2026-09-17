Vishwakarma Puja 2026: आज विश्वकर्मा पूजा के दिन मशीनों पर बांधें ये एक चीज...खुलते चले जाएंगे तरक्की के रास्ते

विश्वकर्मा पूजा के दिन की जाती है मशीनों और औजारों की पूजा.
भगवान विश्वकर्मा को कहा जाता है देवताओं का शिल्पकार.
विश्वकर्मा पूजा के दिन किए गए कुछ कार्य खोल सकते हैं तरक्की के द्वार.
Vishwakarma Puja 2026: भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार और निर्माण-कला का मुखिया माना जाता है. इसलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन सिर्फ भगवान विश्वकर्मा का ही नहीं, बल्कि मशीनों, औजारों, कारखानों और कार्यस्थल में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का पूजन किया जाता है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने और कार्यस्थल को स्वच्छ रखने से सकारात्मकता बनी रहती है और काम में आने वाली बाधाएं दूर करने की प्रार्थना की जाती है. अगर आप भी कारोबार, फैक्ट्री, दुकान या वर्कशॉप में मशीनों और औजारों का इस्तेमाल करते हैं तो विश्वकर्मा पूजा के दिन इनकी पूजा जरूर करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मशीनों पर मौली या कलावा बांधना शुभ माना जाता है.
हिंदू धार्मिक परंपरा में मौली यानी कलावा को मंगल और रक्षा का प्रतीक माना जाता है. पूजा-पाठ के दौरान इसे देवी-देवताओं को अर्पित करने के बाद कलाई पर बांधा जाता है.
विश्वकर्मा पूजा के दिन मशीनों और औजारों की पूजा करते समय भी उन्हें मौली अर्पित की जाती है. मान्यता है कि ऐसा करने से कार्य में शुभता बनी रहती है और मशीनों से जुड़े काम में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना की जाती है.
ध्यान रखें कि यह धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ी मान्यता है. इसे किसी निश्चित आर्थिक लाभ की गारंटी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.