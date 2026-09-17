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Vishwakarma Puja 2026: आज विश्वकर्मा पूजा के दिन मशीनों पर बांधें ये एक चीज...खुलते चले जाएंगे तरक्की के रास्ते

Vishwakarma Puja 2026: देशभर में आज यानी 17 सितंबर 2026, गुरुवार को विश्ववकर्मा पूजा की जा रही है और इस दिन भगवान विश्वकर्मा के साथ ही मशीनों व औजारों का भी पूजन होता है.

Written by: Renu Yadav
Updated: September 17, 2026, 10:17 AM IST
Vishwakarma Puja 2026: आज विश्वकर्मा पूजा के दिन मशीनों पर बांधें ये एक चीज...खुलते चले जाएंगे तरक्की के रास्ते
Vishwakarma Puja 2026
  • विश्वकर्मा पूजा के दिन की जाती है मशीनों और औजारों की पूजा.
  • भगवान विश्वकर्मा को कहा जाता है देवताओं का शिल्पकार.
  • विश्वकर्मा पूजा के दिन किए गए कुछ कार्य खोल सकते हैं तरक्की के द्वार.

Vishwakarma Puja 2026: भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार और निर्माण-कला का मुखिया माना जाता है. इसलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन सिर्फ भगवान विश्वकर्मा का ही नहीं, बल्कि मशीनों, औजारों, कारखानों और कार्यस्थल में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का पूजन किया जाता है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने और कार्यस्थल को स्वच्छ रखने से सकारात्मकता बनी रहती है और काम में आने वाली बाधाएं दूर करने की प्रार्थना की जाती है. अगर आप भी कारोबार, फैक्ट्री, दुकान या वर्कशॉप में मशीनों और औजारों का इस्तेमाल करते हैं तो विश्वकर्मा पूजा के दिन इनकी पूजा जरूर करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मशीनों पर मौली या कलावा बांधना शुभ माना जाता है.

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मशीनों पर क्यों बांधते हैं मौली या कलावा?

  • हिंदू धार्मिक परंपरा में मौली यानी कलावा को मंगल और रक्षा का प्रतीक माना जाता है. पूजा-पाठ के दौरान इसे देवी-देवताओं को अर्पित करने के बाद कलाई पर बांधा जाता है.
  • विश्वकर्मा पूजा के दिन मशीनों और औजारों की पूजा करते समय भी उन्हें मौली अर्पित की जाती है. मान्यता है कि ऐसा करने से कार्य में शुभता बनी रहती है और मशीनों से जुड़े काम में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना की जाती है.
  • ध्यान रखें कि यह धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ी मान्यता है. इसे किसी निश्चित आर्थिक लाभ की गारंटी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

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विश्वकर्मा पूजा पर मशीनों पर कैसे बांधें कलावा?

  • सबसे पहले मशीनों और औजारों की अच्छी तरह सफाई करें. इसके बाद पूजा स्थल को साफ करके भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. दीपक जलाकर भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें.
  • इसके बाद मशीनों और औजारों पर रोली या कुमकुम से तिलक करें. पुष्प और अक्षत अर्पित करें. पूजा के दौरान मौली या कलावा को भगवान विश्वकर्मा को अर्पित करें और फिर श्रद्धापूर्वक मशीन या औजार पर बांधें.
  • कलावा बांधते समय मन में अपने काम, कारोबार और कार्यस्थल की सफलता के लिए प्रार्थना करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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