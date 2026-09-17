Vishwakarma Puja 2026: विश्वकर्मा पूजा के दिन जरूर पढ़ें ये आरती और करें इन मंत्रों के जाप, बनी रहेगी भगवान विश्वकर्मा की कृपा

Vishwakarma Puja 2026: विश्वकर्मा पूजा के दिन लोग भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं उनका कारोबार, कारखाना या दुकान में हमेशा बरकम बनी रहे.

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Vishwakarma Puja

Vishwakarma Puja 2026: आज यानी 17 सितंबर 2026, गुरुवार को विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है और इस दिन देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया जाता है. सनातन धर्म में भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार ही नहीं, बल्कि वास्तु एवं निर्माण कला का प्रमुख भी माना गया है. यही वजह है कि हर साल विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर कारखानों, दुकानों, वर्कशॉप, कार्यालयों और घरों में मशीनों व औजारों की पूजा की जाती है. विश्वकर्मा पूजा के दौरान भगवान को फूल, अक्षत, फल, मिठाई आदि अर्पित करने के साथ आरती और मंत्र जाप का भी विशेष महत्व माना गया है. अगर आप भी इस दिन विधि-विधान से पूजा करने जा रहे हैं तो आरती और मंत्र जाप जरूर करें.

भगवान विश्वकर्मा की आरती

ॐ जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा।

सकल सृष्टि के कर्ता, सकल सृष्टि के धर्ता॥

आदि सृष्टि के रचयिता, देवों के शिल्पकार।

भवन, यंत्र और वाहन, रचे प्रभु अपार॥

स्वर्ग लोक हो या धरती, रचना आपकी महान।

आपकी कला से सजा, ये सारा संसार॥

शिल्प कला के स्वामी, आपकी महिमा न्यारी।

जो भी श्रद्धा से ध्यावे, पूरी हो उसकी तैयारी॥

कार्य में मिले कुशलता, व्यापार में शुभ लाभ।

आपकी कृपा बनी रहे, दूर हों सारे संताप॥

ॐ जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा।

सकल सृष्टि के कर्ता, सकल सृष्टि के धर्ता॥

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विश्वकर्मा पूजा पर करें इन मंत्रों का जाप

धार्मिक मान्यताओं में मंत्र जाप को पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है. मंत्रों का उच्चारण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करने से मन को शांति मिलती है और पूजा के प्रति ध्यान केंद्रित होता है. विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करके अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार मंत्र जाप करना चाहिए. खासतौर पर कारोबार, मशीनरी और कार्यक्षेत्र से जुड़े लोग अपने काम में सफलता और बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं.

ॐ विश्वकर्मणे नमः

इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करते हुए भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार मंत्र का जाप कर सकते हैं.

ॐ आधार शक्तये नमः

धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि के निर्माण और शिल्प-कला से जोड़ा जाता है. इसलिए पूजा के दौरान उनसे अपने कार्य में कुशलता और सफलता की प्रार्थना की जाती है.

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ऐसे करें भगवान विश्वकर्मा की पूजा

विश्वकर्मा पूजा के दिन केवल भगवान की पूजा ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होने वाली मशीनों, औजारों और उपकरणों की भी सफाई करके पूजा करने की परंपरा है. सबसे पहले मशीनों और उपकरणों को साफ करें. इसके बाद उन पर रोली और अक्षत से तिलक लगाएं. फूल अर्पित करें और दीपक जलाकर भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें. पूजा के दौरान मशीनों की सुरक्षा और सही इस्तेमाल का संकल्प लेना भी उपयोगी है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.