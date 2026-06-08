  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Vivah Muhurat 2026 June July Shubh Shadi Dates After Adhikmas Bhadli Navami

Vivah Muhurat 2026: शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए! अधिकमास के बाद इस दिन शुरू होंगे मांगलिक कार्य, नोट करें विवाह के शुभ मुहूर्त

Vivah Muhurat 2026: अधिकमास यानि मलमास में शादी-सगाई, मुंडन जैसे शुभ व मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. शुभ कामों के लिए लोग मलमास खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इसके बाद भी शादी-विवाह के लिए बेहद ही कम शुभ मुहूर्त हैं.

Written by: Renu Yadav
Published: June 8, 2026, 3:15 PM IST
Vivah Muhurat 2026: शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए! अधिकमास के बाद इस दिन शुरू होंगे मांगलिक कार्य, नोट करें विवाह के शुभ मुहूर्त
Vivah Muhurat 2026

Vivah Muhurat 2026: जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर में लीप ईयर होता है जो कि तीन साल में एक बार आता है, उसी तरह हिंदी कैलेंडर में भी तीन साल में एक बार अधिकमास आता है. जिसे पुरुषोत्तम मास या मलमास के नाम से जाना जाता है. अधिकमास यानि मलमास के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. बता दें कि फिलहाल अधिकमास चल रहा है और 15 जून 2026 को समाप्त होगा. अधिकमास खत्म होते ही शादी-विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण आदि जैस शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. लेकिन बता दें कि इसके बाद चातुर्मास शुरू होने वाला है और इस दौरान भी शादी-विववाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. ऐसे में आइए जानते हैं अधिकमास खत्म होने के बाद और चातुर्मास शुरू होने से पहले विवाह के लिए कितने शुभ मुहूर्त हैं.

अधिकमास खत्म होने बाद कब शुरू होंगे शादी-विवाह

  • बता दें कि अधिकमास यानि मलमास की समाप्ति 15 जून 2026 को हो रही है. लेकिन मलमास खत्म होते ही विवाह मुहूर्त नहीं है. बल्कि शादी का पहला शुभ मुहूर्त 21 जून 2026 को है.
  • दूसरा विवाह मुहूर्त: 22 जून 2026
  • तीसरा विवाह मुहूर्त: 23 जून 2026
  • चौथा विवाह मुहूर्त: 24 जून 2026
  • पांचवां विवाह मुहूर्त: 25 जून 2026
  • छठा विवाह मुहूर्त: 26 जून 2026
  • सातवां विवाह मुहूर्त: 27 जून 2026
  • जून का अंतिम विवाह मुहूर्त: 29 जून 2026

जुलाई में विवाह के शुभ मुहूर्त

जुलाई के महीने में 1, 2 6, 7, 8, 11, 12 तारीख विवाह के लिए बेहद ही शुभ हैं. इसके बाद 25 जुलाई 2026 से चातुर्मास आरंभ हो जाएगा और इस दौरान शादी—विवाह जैसे मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है. हालांकि, चातुर्मास में भी विवाह के लिए एक शुभ मुहूर्त होता है और भड़ली नवमी पर बनता है. लेकिन इस बार भड़ली नवमी पर भी शादी-विवाह नहीं होंगे.

और पढ़ें: Kharmas 2026 End Date: अप्रैल में किस दिन खत्म होगा खरमास? नोट करें डेट और जानें कि अप्रैल में कब शुरू होंगे शादी-विवाह

और पढ़ें: सोमवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए? ज्योतिषाचार्य से जानें सबसे शुभ दिन और व्रत के नियम

इस साल भड़ली नवमी पर क्यों नहीं होंगी शादियां?

भड़ली नवमी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है क्योंकि इस दिन शादी-विवाह या सगाई जैसे शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती. यह दिन शादी के लिए शुभ माना गया है. लेकिन इस साल भड़ली नवमी के दिन शादियां नहीं होंगी और उसके पीछे बेहद ही खास वजह है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भड़ली नवमी 22 जुलाई 2026 को है और इसी दिन गुरु तारा अस्त रहेगा. जब गुरु तारा अस्त रहता है तब विवाह नहीं होते.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Astrology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.