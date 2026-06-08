Vivah Muhurat 2026: शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए! अधिकमास के बाद इस दिन शुरू होंगे मांगलिक कार्य, नोट करें विवाह के शुभ मुहूर्त

Vivah Muhurat 2026: अधिकमास यानि मलमास में शादी-सगाई, मुंडन जैसे शुभ व मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. शुभ कामों के लिए लोग मलमास खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन इसके बाद भी शादी-विवाह के लिए बेहद ही कम शुभ मुहूर्त हैं.

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Vivah Muhurat 2026

Vivah Muhurat 2026: जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर में लीप ईयर होता है जो कि तीन साल में एक बार आता है, उसी तरह हिंदी कैलेंडर में भी तीन साल में एक बार अधिकमास आता है. जिसे पुरुषोत्तम मास या मलमास के नाम से जाना जाता है. अधिकमास यानि मलमास के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. बता दें कि फिलहाल अधिकमास चल रहा है और 15 जून 2026 को समाप्त होगा. अधिकमास खत्म होते ही शादी-विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण आदि जैस शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. लेकिन बता दें कि इसके बाद चातुर्मास शुरू होने वाला है और इस दौरान भी शादी-विववाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. ऐसे में आइए जानते हैं अधिकमास खत्म होने के बाद और चातुर्मास शुरू होने से पहले विवाह के लिए कितने शुभ मुहूर्त हैं.

अधिकमास खत्म होने बाद कब शुरू होंगे शादी-विवाह

बता दें कि अधिकमास यानि मलमास की समाप्ति 15 जून 2026 को हो रही है. लेकिन मलमास खत्म होते ही विवाह मुहूर्त नहीं है. बल्कि शादी का पहला शुभ मुहूर्त 21 जून 2026 को है.

दूसरा विवाह मुहूर्त: 22 जून 2026

तीसरा विवाह मुहूर्त: 23 जून 2026

चौथा विवाह मुहूर्त: 24 जून 2026

पांचवां विवाह मुहूर्त: 25 जून 2026

छठा विवाह मुहूर्त: 26 जून 2026

सातवां विवाह मुहूर्त: 27 जून 2026

जून का अंतिम विवाह मुहूर्त: 29 जून 2026

जुलाई में विवाह के शुभ मुहूर्त

जुलाई के महीने में 1, 2 6, 7, 8, 11, 12 तारीख विवाह के लिए बेहद ही शुभ हैं. इसके बाद 25 जुलाई 2026 से चातुर्मास आरंभ हो जाएगा और इस दौरान शादी—विवाह जैसे मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है. हालांकि, चातुर्मास में भी विवाह के लिए एक शुभ मुहूर्त होता है और भड़ली नवमी पर बनता है. लेकिन इस बार भड़ली नवमी पर भी शादी-विवाह नहीं होंगे.

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इस साल भड़ली नवमी पर क्यों नहीं होंगी शादियां?

भड़ली नवमी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है क्योंकि इस दिन शादी-विवाह या सगाई जैसे शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती. यह दिन शादी के लिए शुभ माना गया है. लेकिन इस साल भड़ली नवमी के दिन शादियां नहीं होंगी और उसके पीछे बेहद ही खास वजह है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भड़ली नवमी 22 जुलाई 2026 को है और इसी दिन गुरु तारा अस्त रहेगा. जब गुरु तारा अस्त रहता है तब विवाह नहीं होते.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.