Vivah Muhurat 2026: शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए! अधिकमास के बाद इस दिन शुरू होंगे मांगलिक कार्य, नोट करें विवाह के शुभ मुहूर्त

Vivah Muhurat 2026: जिस तरह अंग्रेजी कैलेंडर में लीप ईयर होता है जो कि तीन साल में एक बार आता है, उसी तरह हिंदी कैलेंडर में भी तीन साल में एक बार अधिकमास आता है. जिसे पुरुषोत्तम मास या मलमास के नाम से जाना जाता है. अधिकमास यानि मलमास के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. बता दें कि फिलहाल अधिकमास चल रहा है और 15 जून 2026 को समाप्त होगा. अधिकमास खत्म होते ही शादी-विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण आदि जैस शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे. लेकिन बता दें कि इसके बाद चातुर्मास शुरू होने वाला है और इस दौरान भी शादी-विववाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. ऐसे में आइए जानते हैं अधिकमास खत्म होने के बाद और चातुर्मास शुरू होने से पहले विवाह के लिए कितने शुभ मुहूर्त हैं.
जुलाई के महीने में 1, 2 6, 7, 8, 11, 12 तारीख विवाह के लिए बेहद ही शुभ हैं. इसके बाद 25 जुलाई 2026 से चातुर्मास आरंभ हो जाएगा और इस दौरान शादी—विवाह जैसे मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है. हालांकि, चातुर्मास में भी विवाह के लिए एक शुभ मुहूर्त होता है और भड़ली नवमी पर बनता है. लेकिन इस बार भड़ली नवमी पर भी शादी-विवाह नहीं होंगे.
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भड़ली नवमी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है क्योंकि इस दिन शादी-विवाह या सगाई जैसे शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती. यह दिन शादी के लिए शुभ माना गया है. लेकिन इस साल भड़ली नवमी के दिन शादियां नहीं होंगी और उसके पीछे बेहद ही खास वजह है. वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल भड़ली नवमी 22 जुलाई 2026 को है और इसी दिन गुरु तारा अस्त रहेगा. जब गुरु तारा अस्त रहता है तब विवाह नहीं होते.
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