उज्जैन में है महाकाल का अनोखा वृद्ध स्वरूप, इनके दर्शन बिना अधूरी मानी जाती है बाबा महाकाल की धार्मिक यात्रा, जानिए महत्व

सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र किया गया है और उनमें से एक उज्जैन में है जिसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है. इनके दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं.

Published date india.com Published: February 7, 2026 7:01 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Ujjain Mahakal: देवो के देव महादेव कण-कण में मौजूद है और कई स्वरूपों में उनका पूजन किया जाता है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, जो कि देश के अलग-अलग हिस्सों में मोजूद हैं. शिव पुराण के अनुसार इन ज्योतिर्लिंगों को मोक्ष, पाप से मुक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है. कहते हैं कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही भक्त के सभी कष्ट मिट जाते हैं और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है. 12 में से एक ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैश शहर में स्थित है जिसे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है.

उज्जैन का महाकाल मंदिर

उज्जैन का महाकाल मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध दक्षिणमुखी और स्वयंभू मंदिर है. महाकाल मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहां जाने से समय भी बदल जाता है. माना जाता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से जीवन में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि महाकाल मंदिर में मुख्य गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग से भी पुराना शिवलिंग मंदिर में मौजूद है, जिसके दर्शन के बिना महाकाल की दर्शन यात्रा अधूरी मानी जाती है.

उज्जैन के महाकाल मंदिर में कई प्राचीन मंदिर स्थापित हैं, जिनकी अपनी-अपनी मान्यता है. कुछ मंदिर का निर्माण नए सिरे से किया गया है लेकिन कुछ मंदिर की जड़े प्राचीन काल से जुड़ी हैं. मंदिर परिसर में महाकाल के दर्शन से पहले वृद्धकालेश्वर महादेव का मंदिर बना है, जिसे मुख्य मंदिर से भी प्राचीन बताया जाता है. मंदिर के गर्भगृह में बाबा महाकाल के प्रतिरूप में शिवलिंग मौजूद हैं और उनका शृंगार प्रतिदिन बाबा महाकाल की तरह ही होता हैं.

वृद्धकालेश्वर महादेव

वृद्धकालेश्वर महादेव और बाबा महाकाल में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि शिवलिंग का आकार और रूप दोनों एक जैसे हैं. कहा जाता है कि वृद्धकालेश्वर महादेव, बाबा महाकाल के वृद्ध स्वरुप हैं और उनसे भी ज्यादा प्राचीन हैं. उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन का पुण्य तभी पूरा मिलता है, जब महाकालेश्वर के ‘वृद्ध’ स्वरूप के दर्शन न हो जाए. इसलिए भक्त महाकाल के दर्शन के बाद बाबा वृद्धकालेश्वर के दर्शन जरूर करते हैं.

माना ये भी जाता है कि बाबा वृद्धकालेश्वर, महाकाल से भी पुराने हैं और उनसे पहले धरती पर प्रकट हुए थे. हालांकि आक्रमणकारियों की वजह से शिवलिंग और मंदिर दोनों को खंडित करने की कोशिश की गई लेकिन आज भी बाबा वृद्धकालेश्वर अपनी जगह पर स्थापित हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं.

मंदिर की हालत थोड़ी जर्जर है जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर आक्रमणकारियों का शिकार हुआ था लेकिन साथ ही समय-समय पर मंदिर का रख-रखाव भी होता रहता है. जहां महाकाल के स्पर्श दर्शन हर किसी को नहीं होते, वहीं उसके उलट बाबा वृद्धकालेश्वर के स्पर्श दर्शन के लिए मंदिर हमेशा खुला रहता है. भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए सावन और महाशिवरात्रि के दिन विशेष पूजा कराते हैं.

