Vrat Tyohar List In October 2021: अक्टूबर (Vrat Tyohar List In October 2021)का महीना शुरू हो, चुका है. हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर के महीने में कई बड़े और महत्वपूर्ण तीज-त्योहार मनाए जाएंगे. इस महीने में पूर्णिमा व्रत, दशहरा, शरद नवरात्रि, आश्विन अधिक अमावस्या समेत कई व्रत और त्योहार आएंगे. इन व्रत-त्‍योहारों की पूरी लिस्‍ट हम यहां दे रहे हैं. इसे आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं.

01 अक्तूबर 2021- दशमी श्राद्ध- पितृपक्ष की दशमी तिथि पर उन मृत परिजनों का श्राद्ध करते है जिनकी मृत्यु दशमी तिथि पर हुई थी. 01 अक्तूबर 2021 को दशमी तिथि है.

03 अक्तूबर 2021- इंदिरा एकादशी- 03 अक्तूबर को इंदिरा एकादशी का व्रत है. इसमें भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है.

04 अक्तूबर 2021- प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि- सोमवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा. प्रदोष व्रत में उपवास रखकर भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है. सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है. प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

06 अक्तूबर 2021- सर्वपितृ अमावस्या- इस दिन सर्वपितृ अमावस्या है और इसी दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है. सर्वपितृ अमावस्या पर उन मृत परिजनों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि पर होती है. इसे अमावस्या श्राद्ध भी कहा जाता है. इस दिन से पश्चिम बंगाल में महालया अमावस्या पर नवरात्रि का आरंभ हो जाता है. मान्यता है महालया अमावस्या पर देवी दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित होती हैं.

07 अक्तूबर 2021- शारदीय नवरात्रि प्रारंभ- 07 अक्तूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू होंगे. नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर घटस्थापना होती है. नवरात्रि में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा होती है. कई लोग इन नौ दिनों का व्रत रखते हुए देवी दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं.

13 अक्तूबर 2021- दुर्गा अष्टमी- 13 अक्तूबर को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी. इस दिन मां दुर्गा के आठवें स्वरूप की पूजा की जाती है. दुर्गा अष्टमी पर नौ कन्याओं का पूजन करते हुए इन्हें भोजन करवाया जाता है.

14 अक्तूबर 2021- महानवमी- महानवमी तिथि पर माता के आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है. इसी दिन माता की विदाई होती है. महानवमी पर भी कन्याओं का पूजन किया जाता है. नवें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधाना की जाती है. इनके आशीर्वाद के बगैर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण नहीं होती.

15 अक्तूबर 2021- विजयदशमी, दशहरा, बुद्ध जयंती- इस दिन विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा. विजयदशमी पर भगवान राम में रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्ति की थी. इसके अलावा इस दिन पर मां दुर्गा ने दैस्य महिषासुर का वध भी किया था. विजयदशमी को दशहरा भी कहा जाता है.

16 अक्तूबर 2021- पापांकुशा एकादशी- 16 अक्तूबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा. एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है. इस तिथि पर व्रत रखते हुए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है.

19 अक्तूबर 2021- शरद पूर्णिमा, कोजागर पूजा- 19 अक्तूबर को शरद पूर्णिमा है. शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है. शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा सोलह कालाओं से युक्त होता है. इस दिन चांद की रोशनी में पूरी रात खीर रखी जाती है. मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है.

24 अक्तूबर 2021- करवा चौथ- हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व होता है. करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं सजधज कर निर्जला व्रत रखते हुए अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं.

28 अक्तूबर 2021- अहोई अष्टमी – अहोई अष्टमी व्रत का दिन करवा चौथ के चार दिन बाद और दीवाली पूजा से आठ दिन पहले पड़ता है. इस बार अहोई अष्टमी 28 अक्तूबर को मनाई जाएगी. इस व्रत में माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं.