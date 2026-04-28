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Vrat-Tyohar May 2026: मई में कब रखे जाएंगे प्रदोष, पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या के व्रत? अभी नोट कर लें पूरी लिस्ट

Vrat-Tyohar May 2026: मई 2026 में निर्जला एकादशी, शनि जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और प्रदोष व्रत कब रखे जाएंगे? यहाँ देखें मई महीने के सभी महत्वपूर्ण व्रतों और त्योहारों की सटीक लिस्ट और शुभ मुहूर्त. भूल न जाएं, इसलिए अभी नोट कर लें ये तारीखें.

Published date india.com Published: April 28, 2026 5:16 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
vart tohar
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Vrat-Tyohar Calendar May 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, मई 2026 का महीना आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस महीने में न केवल बड़े व्रत त्योहार आ रहे हैं, बल्कि ग्रहों की स्थिति भी कई शुभ संयोग बना रही है. ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी के बीच पूर्णिमा, अमावस्या और प्रदोष जैसे व्रतों का पालन करना श्रद्धालुओं के लिए आत्मिक शांति और पुण्य फलदायी माना गया है.

डिजिटल न्यूज़ प्लेटफार्म पर अक्सर पाठक इन तारीखों को लेकर भ्रमित रहते हैं. आपकी सुविधा के लिए हमने सटीक गणना के साथ पूर्णिमा, प्रदोष और अमावस्या की सूची तैयार की है, ताकि आप समय रहते अपनी पूजा की तैयारी कर सकें.

मई 2026: पूर्णिमा व्रत लिस्ट

पूर्णिमा की तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है. इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का अक्षय फल मिलता है.

  1. 01 मई 2026 (शुक्रवार) – वैशाख पूर्णिमा (बुद्ध पूर्णिमा): मई महीने की शुरुआत ही बुद्ध पूर्णिमा के महापर्व से हो रही है. इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन दान-पुण्य करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है।
  2. 31 मई 2026 (रविवार) – ज्येष्ठ पूर्णिमा: महीने का अंतिम दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा के नाम रहेगा. इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है. रविवार का दिन होने के कारण इस दिन सूर्य देव और श्री हरि की संयुक्त पूजा से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होगी.

मई 2026: प्रदोष व्रत लिस्ट

प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे सरल माध्यम है. हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है.

  1. 14 मई 2026 (गुरुवार) – कृष्ण प्रदोष व्रत (गुरु प्रदोष): ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष 14 मई को पड़ेगा. गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष कहा जाएगा. यह व्रत शत्रुओं पर विजय और सफलता के लिए उत्तम माना जाता है.
  2. 29 मई 2026 (शुक्रवार) – शुक्ल प्रदोष व्रत (शुक्र प्रदोष): महीने का दूसरा प्रदोष 29 मई को होगा. शुक्रवार होने के कारण यह शुक्र प्रदोष कहलाएगा. सुखद वैवाहिक जीवन और ऐश्वर्य की कामना के लिए यह व्रत विशेष फलदायी है.

मई 2026: अमावस्या तिथि (विशेष संयोग)

अमावस्या तिथि पितरों की शांति के लिए समर्पित होती है, लेकिन मई 2026 की अमावस्या बहुत ही दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है

16 मई 2026 (शनिवार) – ज्येष्ठ अमावस्या (शनि अमावस्या): इस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या है और खास बात यह है कि इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी. शनिवार को अमावस्या होने से यह शनि अमावस्या का महासंयोग बना रही है. शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या से प्रभावित जातकों के लिए शनि देव को प्रसन्न करने का यह साल का सबसे बड़ा अवसर होगा.

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मई 2026 का कैलेंडर हमें भक्ति और साधना के कई अवसर दे रहा है. 16 मई को शनि जयंती और अमावस्या का मेल जहाँ कर्म सुधारने का संदेश देता है, वहीं निर्जला एकादशी (27 मई) और पूर्णिमा (31 मई) जैसे व्रत संयम और सेवा का मार्ग प्रशस्त करते हैं. अपनी व्यस्त दिनचर्या में से इन विशेष तिथियों के लिए समय निकालें और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें.

मई 2026: एकादशी व्रत (अपरा और निर्जला एकादशी)

हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को ‘व्रतों में शिरोमणि’ माना गया है. मई के महीने में दो महत्वपूर्ण एकादशी पड़ रही हैं.

13 मई 2026 (बुधवार) – अपरा एकादशी: ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को ‘अपरा’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपार पुण्य देने वाली है. मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और कीर्ति में वृद्धि होती है.

27 मई 2026 (बुधवार) – निर्जला एकादशी: मई महीने की सबसे बड़ी एकादशी 27 मई को है. इसे ‘भीमसेनी एकादशी’ भी कहते हैं. तपती गर्मी में बिना पानी पिए रखे जाने वाले इस व्रत को करने से साल भर की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है. जल संरक्षण और दान के संकल्प के लिए यह दिन सर्वश्रेष्ठ है.

लेख में दी गई तिथियां और गणना पंचांग पर आधारित हैं. क्षेत्रीय पंचांगों में सूर्योदय के अनुसार तिथियों में मामूली अंतर हो सकता है, अतः अपनी स्थानीय मान्यताओं का भी ध्यान रखें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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