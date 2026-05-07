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Vrishabha Sankranti 2026: सूर्य गोचर के साथ बन रहा 'सर्वार्थ सिद्धि योग', नंदी पूजा और इन विशेष वस्तुओं के दान से बदलेगा भाग्य

Surya Gocher 2026: सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश ला रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग. जानें पुण्य काल का समय, नंदी पूजा का महत्व और इस दिन किन वस्तुओं का दान दिलाएगा अक्षय पुण्य.

Published date india.com Updated: May 7, 2026 6:38 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
Vrishabha Sankranti 2026
Vrishabha Sankranti 2026

Vrishabha Sankranti 2026: हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के राशि परिवर्तन को ‘संक्रांति’ के रूप में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है. मई के महीने में सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष की यात्रा समाप्त कर शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करने जा रहे हैं. इस बदलाव को ‘वृषभ संक्रांति’ कहा जाता है, जो न केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत फलदायी माना जाता है.

परिवर्तन का समय और शुभ मुहूर्त

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सूर्य का यह महत्वपूर्ण गोचर शुक्रवार की सुबह संपन्न होगा. इस दौरान दान-पुण्य के लिए विशेष समय निर्धारित किया गया है, जिसे पुण्य काल कहा जाता है.

  • संक्रांति क्षण: सुबह 06:28 बजे.
  • पुण्य काल: सुबह 05:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक.
  • महापुण्य काल: सुबह 05:30 बजे से 06:28 बजे तक.

सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग

इस वर्ष संक्रांति पर सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संगम बन रहा है. यह योग सुबह सूर्योदय से शुरू होकर रात 08:14 बजे तक रहेगा. शास्त्रों के अनुसार, इस योग में की गई पूजा, मंत्र सिद्धि और नए व्यापारिक कार्यों की शुरुआत निश्चित रूप से सफलता दिलाती है. यह संयोग इस दिन के आध्यात्मिक महत्व को कई गुना बढ़ा रहा है.

नंदी और महादेव का विशेष आशीर्वाद

वृषभ राशि का प्रतीक बैल है, जो साक्षात भगवान शिव के वाहन नंदी का स्वरूप माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वृषभ संक्रांति पर सूर्य देव की उपासना के साथ-साथ शिव जी और नंदी की पूजा करने से जीवन में स्थिरता और शक्ति आती है. इस दिन विशेष रूप से नंदी को हरा चारा खिलाना और उनकी सेवा करना कुंडली के दोषों को शांत करता है और महादेव का विशेष आशीर्वाद दिलाता है.

इन वस्तुओं का दान लाएगा सुख-समृद्धि

भारतीय परंपरा में संक्रांति पर ऋतु के अनुकूल दान करने का विधान है. ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी की शुरुआत को देखते हुए, इस दिन जल सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है.

जल पात्र: मिट्टी के घड़े या कलश का दान.

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खाद्य सामग्री: सत्तू, गुड़ और मौसमी फल जैसे आम व खरबूजा.

राहगीरों की सेवा: छाता, पंखा और शीतल जल का वितरण.

कैसे करें पूजा?

इस पावन अवसर पर सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी या घर पर ही गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए. तांबे के लोटे में लाल चंदन, अक्षत और लाल फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें. इसके बाद ‘ॐ घृणि सूर्याय नमः’ मंत्र का जाप करें. यह गोचर विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ रहेगा जो अपने करियर में स्थिरता और आर्थिक मजबूती की तलाश कर रहे हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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