बुधवार के अचूक उपाय: हाथ नहीं लग रही सफलता या व्यापार में आ रही है बाधा? इस उपाय से चमक जाएगी किस्मत!

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली में बुध कमजोर होता है, तो इंसान मेहनत के बावजूद सफलता से दूर रह जाता है. व्यापार में अटकाव, फैसलों में भ्रम और वाणी की कमजोरी इसके संकेत माने जाते हैं. ऐसे में बुधवार को किए गए कुछ शास्त्रीय उपाय किस्मत की दिशा बदल सकते हैं.

बुधवार उपाय: अगर मेहनत के बाद भी नतीजे नहीं मिल रहे या व्यापार में रुकावटें लगातार बनी हुई हैं, तो बुधवार को किए जाने वाले ये शास्त्रसम्मत उपाय बेहद प्रभावी माने जाते हैं. खास बात यह है कि इनमें गाय को हरी घास खिलाना और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना सबसे शक्तिशाली माने गए हैं.

बुधवार का सबसे प्रभावी उपाय

बुधवार की सुबह स्नान कर हरे रंग के वस्त्र पहनें. अपने जीवन में हरे रंग का इस्तेमाल बढ़ा दें. पूजा स्थान पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र के सामने 21 या 27 दूर्वा घास अर्पित करें. ध्यान रखें कि दूर्वा ताज़ी और हरी हो, सूखी या पीली दूर्वा न चढ़ाएं. इसके बाद श्रद्धा से  “ॐ गं गणपतये नमः”  मंत्र का 108 बार जप करें. मान्यता है कि दूर्वा अर्पित करने से बुध ग्रह शीघ्र प्रसन्न होता है और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होने लगती हैं.

गाय को हरी घास खिलाना क्यों है जरूरी?

बुधवार को गाय को हरी घास खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है. शास्त्रों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास होता है और हरी घास बुध ग्रह की ऊर्जा का प्रतीक है.इस उपाय से व्यापार में अटका धन वापस आने लगता है. नौकरी में स्थिरता और सम्मान बढ़ता है, मानसिक तनाव और भ्रम कम होता है. गाय को घास खिलाते समय मन ही मन अपनी समस्या का स्मरण करें.

व्यापार के लिए विशेष उपाय

बुधवार को हरे कपड़े में साबुत धनिया बांधकर तिजोरी या कैश काउंटर में रखें. साथ ही गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर व्यापार वृद्धि की प्रार्थना करें. यह उपाय 7 बुधवार लगातार करने से लाभ मिलने की मान्यता है.

नौकरी और पढ़ाई में सफलता का उपाय

बुधवार को किसी छात्र को हरी स्टेशनरी दान करें.

बुध ग्रह  का मंत्र

“ॐ बुं बुधाय नमः” का 108 बार जप करें. यह एकाग्रता, वाणी और निर्णय क्षमता को मजबूत करता है.

बुधवार को इन बातों से बचें

  • झूठ, कटु वाणी और छल-कपट
  • हरे पेड़-पौधों को नुकसान
  • अनावश्यक लेन-देन या उधारी

गाय को हरी घास खिलाना और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना ये दोनों उपाय बुधवार को करने से बुध ग्रह को शीघ्र बल मिलता है. माना जाता है कि जब बुध मजबूत होता है, तो बुद्धि, व्यापार, संवाद और भाग्य सब साथ देने लगते हैं. श्रद्धा और नियम से किया गया यह उपाय आपकी अटकी किस्मत को नई दिशा दे सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

