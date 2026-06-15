Weekly Horoscope: 15 से 21 जून 2026 तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? जानें नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति का पूरा लेखा-जोखा

Saptahik Rashifal 2026: 15 जून से 21 जून तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? जानें किन राशियों के शुरू होने वाले हैं अच्छे दिन और किसे रहना होगा सावधान. पढ़ें पूरा भविष्यफल.

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Weekly Horoscope 15 से 21 जून 2026: जून 2026 का यह तीसरा सप्ताह ग्रहों की बदलती चाल और नक्षत्रों के प्रभाव के कारण बेहद खास रहने वाला है. इस हफ्ते कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे, वहीं कुछ चुनिंदा भाग्यशाली राशियों के लिए एक शानदार स्वर्णिम समय की शुरुआत होने जा रही है. आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए यह हफ्ता करियर, बिजनेस, आर्थिक स्थिति, परिवार और सेहत के मोर्चे पर क्या लेखा-जोखा लेकर आ रहा है:

मेष राशि (Aries) – GOLDEN PERIOD

सामान्य: इस सप्ताह भाग्य पूरी तरह आपके साथ है. पिछले काफी समय से रुके हुए काम अचानक गति पकड़ेंगे, जिससे आपका मानसिक तनाव दूर होगा.

करियर व व्यवसाय: नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी या मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है. व्यापारियों के लिए यह हफ्ता बड़ा मुनाफा कमाने और नए निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बनेंगे. पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं. कोर्ट-कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने से आर्थिक राहत मिलेगी.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप दोनों साथ में किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य: सेहत के मोर्चे पर यह हफ्ता बेहतरीन रहेगा. आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

वृषभ राशि (Taurus)

सामान्य: इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे. किसी भी काम को कल पर टालने की आदत से बचें, अन्यथा हाथ में आया कोई अच्छा अवसर निकल सकता है.

करियर व व्यवसाय: ऑफिस में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलें. किसी भी तरह की गॉसिप या राजनीति से दूर रहें. कारोबारियों को कोई भी नया सौदा बहुत सोच-समझकर करना चाहिए.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है, विशेष रूप से गैजेट्स या सुख-सुविधा की चीजों पर बजट से ज्यादा खर्च न करें.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. लव लाइफ में किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, जिसे बातचीत से सुलझाना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य: काम की व्यस्तता के कारण शारीरिक थकान और आंखों में जलन की समस्या हो सकती है. पर्याप्त आराम लें.

मिथुन राशि (Gemini)

सामान्य: यह सप्ताह आपके लिए अपनी योजनाओं को लागू करने का है. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी बौद्धिक क्षमता की सराहना होगी.

करियर व व्यवसाय: मीडिया, राइटिंग, आईटी और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है. व्यापार में कुछ नए और रचनात्मक बदलाव करेंगे जो भविष्य में फायदेमंद होंगे.

आर्थिक स्थिति: धन का आगमन अच्छा रहेगा, लेकिन किसी पुराने कर्ज को चुकाने में बड़ा हिस्सा खर्च हो सकता है. निवेश के मामलों में अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. मौसमी बीमारियों से सावधान रहें और खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

विशेष टिप: इस सप्ताह अपनी योजनाओं और गुप्त रणनीतियों को कार्यक्षेत्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें.

कर्क राशि (Cancer)

सामान्य: आपके लिए यह सप्ताह थोड़ा संभलकर चलने का है. मानसिक रूप से आप कुछ दुविधा का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण फैसले सप्ताह के मध्य के बाद ही लें.

करियर व व्यवसाय: नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. व्यापारियों को थोड़ा धीरज रखना होगा.

आर्थिक स्थिति: धन के लेन-देन में सावधानी बरतें. इस सप्ताह किसी को भी बड़ा कर्ज देने से बचें, क्योंकि पैसा वापस मिलने में कठिनाई हो सकती है.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकता है. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और विवादों को तूल न दें.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और अनिद्रा (नींद न आना) की शिकायत रह सकती है. योग और ध्यान का सहारा लें.

सिंह राशि (Leo) – GOLDEN PERIOD

सामान्य: इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आपकी नेतृत्व क्षमता की हर जगह तारीफ होगी.

करियर व व्यवसाय: मैनेजमेंट, सरकारी क्षेत्र और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद शानदार है. व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे आपका कारोबार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मोर्चे पर यह हफ्ता बहुत मजबूत है. अटका हुआ धन वापस मिलेगा और शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में किया गया निवेश बड़ा लाभ दे सकता है.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. परिवार के साथ बेहतरीन समय बीतेगा.

स्वास्थ्य: सेहत बहुत अच्छी रहेगी. आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद मजबूत महसूस करेंगे.

कन्या राशि (Virgo)

सामान्य: यह सप्ताह आपके लिए सोचे हुए कामों को पूरा करने वाला रहेगा. आप अपनी सूझबूझ और तार्किक क्षमता से कठिन परिस्थितियों पर भी काबू पा लेंगे.

करियर व व्यवसाय: बैंकिंग, रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. व्यापार में सुधार होगा और ग्राहकों का फुटफॉल बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी. आय और व्यय में अच्छा संतुलन बना रहेगा. भविष्य के लिए किसी नई बचत योजना में निवेश कर सकते हैं.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: बच्चों की तरफ से कोई सुखद समाचार मिल सकता है जिससे घर का माहौल खुशशनुमा रहेगा. लव लाइफ में रोमांस और आपसी समझ बढ़ेगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन जोड़ों के दर्द या वायु विकार से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है.

तुला राशि (Libra)

सामान्य: इस सप्ताह आपको अपनी प्राथमिकताओं को तय करना होगा. एक साथ कई काम हाथ में लेने से बचें, अन्यथा कोई भी काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा.

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी. आपके विरोधी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी. बिजनेस में सामान्य लाभ होगा.

आर्थिक स्थिति: खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बजट प्रभावित होने की आशंका है. सूझबूझ से खर्च करें और फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से कई गलतफहमियां दूर होंगी.

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द या थकान की शिकायत रह सकती है. खुद को हाइड्रेटेड रखें और भारी काम करने से बचें.

वृश्चिक राशि (Scorpio) – GOLDEN PERIOD

सामान्य: अध्यात्म और गूढ़ विज्ञान की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा. इस सप्ताह आपकी आंतरिक शक्ति बहुत मजबूत रहेगी और आप हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे.

करियर व व्यवसाय: नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की बात आगे बढ़ सकती है. कारोबार में अप्रत्याशित सफलता मिलने के योग हैं. विदेशी कंपनियों या नए संपर्कों से लाभ होगा.

आर्थिक स्थिति: अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं. पुराना रुका हुआ पैसा या किसी को दिया हुआ कर्ज इस सप्ताह वापस मिल सकता है.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: लव लाइफ के लिए यह समय बेहद रोमांटिक रहेगा. जीवनसाथी का हर कदम पर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका रिश्ता और गहरा होगा.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से बहुत शांति और सुकून का अनुभव करेंगे. पुरानी किसी बीमारी से राहत मिल सकती.

धनु राशि (Sagittarius)

सामान्य: यह सप्ताह आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा. सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी भागदौड़ रह सकती है, लेकिन सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए काफी आरामदायक रहेगा.

करियर व व्यवसाय: शिक्षा, कंसल्टेंसी और कानून के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे. व्यापार में किसी नई स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर सकते हैं, जिसका फल आने वाले समय में मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: धन की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन सुख-सुविधा और विलासिता की चीजों पर खर्च बढ़ सकता है. बचत पर ध्यान देना जरूरी है.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: माता-पिता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी बात पर हल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन जल्द ही सब सामान्य हो जाएगा.

स्वास्थ्य: खान-पान में लापरवाही के कारण पेट खराब हो सकता है. बाहर के भोजन से परहेज करें.

मकर राशि (Capricorn)

सामान्य: इस सप्ताह आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलने वाला है. सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा में इजाफा होगा.

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग या लोहे के कारोबार से जुड़े लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. भूमि या वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो इस दिशा में प्रयास तेज कर दें, सफलता मिलेगी.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: घर का माहौल अनुशासित और शांतिपूर्ण रहेगा. परिवार के बुजुर्गों के साथ समय बिताना आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य आम तौर पर अच्छा रहेगा, लेकिन गर्दन या पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है. बैठने के पोस्चर पर ध्यान दें.

कुंभ राशि (Aquarius) – GOLDEN PERIOD

सामान्य: आपके लिए यह सप्ताह बेहद रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. आपकी नई सोच और आइडियाज आपको दूसरों से आगे रखेंगे.

करियर व व्यवसाय: कला, media, मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले जातकों के लिए यह ‘गोल्डन पीरियड’ है. आपकी किसी बड़ी योजना को मंजूरी मिल सकती है. बिजनेस में बड़ा मुनाफा होगा.

आर्थिक स्थिति: आय के नए और परमानेंट स्रोत विकसित हो सकते हैं. लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने और शौक की चीजों पर खुलकर खर्च करेंगे.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा और कोई छोटी यात्रा प्लान हो सकती है. पार्टनर के साथ आपसी समझ बहुत मजबूत रहेगी.

स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को बेहद फिट और तरोताजा महसूस करेंगे.

मीन राशि (Pisces)

सामान्य: इस सप्ताह आपको भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए. व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं और दूसरों की बातों में आने के बजाय अपने दिल की सुनें.

करियर व व्यवसाय: ऑफिस का माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन काम को समय पर पूरा करने का दबाव रहेगा. व्यापारियों को नए निवेश या बड़ी डील करते समय अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक कुछ अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं, जिसके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए.

प्रेम व पारिवारिक जीवन: परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. शांत रहकर बात को संभालें. जीवनसाथी की भावनाओं की कद्र करें.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और बेचैनी के कारण सिरदर्द की समस्या हो सकती है. मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा. जून का यह तीसरा सप्ताह आपके जीवन में उन्नति, सुख और समृद्धि लेकर आए.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.