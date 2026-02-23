Hindi Faith Hindi

Weekly Horoscope 23 February to 1 March: मिथुन-सिंह राशि को होगा धन लाभ, कुंभ राशि को प्रेम में मिलेगी सफलता.. यहां पढ़ें पूरा राशिफल

Weekly Horoscope 23 February to 1 March: ये सप्ताह कुछ राशियों के लिए बेहद ही शुभ साबित होने वाला है और वहीं कुछ राशियों की लाइफ थोड़ी मुश्किलभरी हो सकती है.

Weekly Horoscope 23 February to 1 March: साप्ताहिक राशिफल में पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति के बारे में जाना जा सकता हे. आइए जानते हैं ये सप्ताह किस राशि के फायदेमंद होगा और किन राशियों के लिए जीवन में उथल-पुथल मचा सकता है.

मेष राशि: ये सप्ताह मेष राशि वालों के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है. इस राशि के लोगों को व्यापार के क्षेत्र में मुनाफा मिल सकता है और सुख-सुविधाओं में भी वृद्धि हो सकती है. साथ ही सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां आपको घेर सकती हैं. ऐसे में सेहत का ध्यान रखें.

वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों को इस हफ्ते की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. पार्टनर से कुछ मतभेद हो सकते हैं जिसकी वजह से वैवााहिक जीवन में टेंशन हो सकती है. अचानक पैसों का खर्च बढ़ सकता है जिससे बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है.

मिथुन राशि: इस सप्ताह मिथुन राशि वालों को धन लाभ हो सकता है, साथ खर्च भी बढ़ सकते हैं. दुश्मनों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. नौकरी व बिजनेस के लिहाज से ये हफ्ता काफी पॉजिटिव हो सकता है. लेकिन अपनी वाणी पर संयम रखें नहीं तो बनते काम बिगड़ सकते हैं.

कर्क राशि: कर्क राशि वाले छात्रों को इस हफ्ते थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और नौकरीपेशा लोगों को अच्छे परिणाम के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. इस हफ्ते खर्चों पर कंट्रोल रखना बेहतर होगा. वैवाहिक जीवन में टेंशन हो सकती है और पूरे हफ्ते मन परेशान रहेगा.

सिंह राशि: इस हफ्ते सिंह राशि के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा जिससे कार्यक्षेत्र में भी सफलता मिल सकती है. ये सप्ताह सुख-सुविधाओं में कमी ला सकता है और सेहत को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है. धन से जुड़े लाभ मिल सकते हैं और जीवनसाथी के साथ संबंध भी मधुर होंगे.

कन्या राशि: कन्या राशि वालों के लिए ये हफ्त मुश्किलभरा हो सकता है. इस राशि के लोगों का संतान से मनमुटाव हो सकता है. लेकिन जीवनसाथी का सपोर्ट मिलेगा. प्रेम प्रसंग के मामले में इस हफ्ते नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

तुला राशि: ये सप्ताह तुला राशि वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा और इस राशि के लोगों को वाणी में संयम रखने से लाभ मिलेगा. धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी और छात्र वर्ग के लिए ये हफ्ता पॉजिटिव रहने वाला है.

वृश्चिक राशि: इस राशि के लिए ये हफ्ता भागदौड़ से भरा रहेगा और किसी न किसी काम में व्यस्तता बनी रहेगी. किसी अज्ञात भय की वजह से मन परेशान रहेगा, धन संबंधी मामलों में फायदा होगा. आलस्य से बचकर रहें और कोई भी कल पर न टालें.

धनु राशि: इस सप्ताह धनु राशि वालों को सेहत से जुड़ी समस्या घेर सकती है और बिना वजह से खर्च बढ़ सकते हैं. कामकाज के लिहाज से ये हफ्ता काफी बेहतर रहेगा और धनलाभ के भी योग बन रहे हैं.

मकर राशि: इस राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी लेकिन सेहत थोड़ा परेशान कर सकती है. छात्रों को अच्छे परिणाम के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इस हफ्ते खर्च भी बढ़ सकते हैं और यात्रा के भी योग बन रहे हैं.

कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों को इस हफ्ते भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. लेकिन कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं. धन लाभ के योग बन रहे हैं और छात्र वर्ग के लिए यह सप्ताह काफी सकारात्मक रहेगा. प्रेम प्रसंग के मामले में सफलता मिलेगी और कोई खुशखबरी मिल सकती है.

मीन राशि: ये सप्ताह मीन राशि वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है. इस राशि के लोग आलस्य से दूर रहें तो अच्छे लाभ मिल सकते हैं. छात्रों को मन भटक सकता है जिसकी वजह से परिणाम पर असर पड़ेगा. जीवनसाथ ही सेहत को अनदेखा न करें और भाई-बहन के साथ तालमेल बनाकर रखें.

