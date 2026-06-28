Weekly Horoscope: 30 जून से 6 जुलाई 2026 तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? जानें नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति का पूरा लेखा-जोखा

Weekly Horoscope 30 June to 6 July 2026: जून-जुलाई का यह हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? जानें मेष से मीन तक नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति का पूरा साप्ताहिक लेखा-जोखा.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/weekly-horoscope-30-june-to-6-july-2026-weekly-horoscope-saptahik-rashifal-30-june-se-6-july-2026-8459979/ Copy

Weekly Horoscope 30 June-6 July 2026: जानें इस हफ्ते का पूरा राशिफल

साप्ताहिक गोचर: जून के आखिरी और जुलाई के पहले सप्ताह में ग्रहों की बदलती चाल सभी 12 राशियों के करियर और आर्थिक स्थिति पर बड़ा असर डालेगी.

गोल्डन पीरियड: इस हफ्ते वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वर्णिम समय (Golden Period) की शुरुआत हो रही है, जिससे उन्हें बड़ा धन लाभ होगा.

करियर में बदलाव: नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है, जबकि व्यापारियों के लिए नई डील फाइनल करने का उत्तम समय है.

सावधानी की सलाह: कर्क और मीन राशि सहित कुछ जातकों को इस सप्ताह अत्यधिक भावुकता और फिजूलखर्ची से बचने तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है.

Weekly Horoscope (30 जून से 6 जुलाई 2026): जून का आखिरी और जुलाई का पहला सप्ताह ग्रहों के गोचर और नक्षत्रों की बदलती चाल के कारण सभी 12 राशियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है. इस हफ्ते कई राशियों के करियर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, वहीं कुछ राशियों के लिए धन लाभ और उन्नति के नए द्वार खुलेंगे.

आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए यह सप्ताह नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, परिवार और सेहत के मोर्चे पर क्या लेखा-जोखा लेकर आ रहा है:

मेष राशि (Aries)

करियर व व्यवसाय: नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन मध्य तक स्थितियां आपके नियंत्रण में आ जाएंगी. व्यापारियों को कोई भी बड़ा सौदा जल्दबाजी में करने से बचना चाहिए.

आर्थिक स्थिति: पैसों का आवक सामान्य रहेगा, लेकिन घरेलू सुख-सुविधाओं की चीजों पर अचानक खर्च बढ़ सकता है, जिससे आपका बजट थोड़ा प्रभावित हो सकता है.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है. लव लाइफ सामान्य रहेगी.

स्वास्थ्य: सिरदर्द या मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है. खुद को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा लें.

वृषभ राशि (Taurus) – GOLDEN PERIOD

करियर व व्यवसाय: आपके लिए यह हफ्ता बेहद शानदार रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत का फल पदोन्नति या वेतन वृद्धि के रूप में मिल सकता है. नए बिजनेस की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है.

आर्थिक स्थिति: धन लाभ के मजबूत योग बने हुए हैं. पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में किया गया निवेश फायदेमंद साबित होगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य का आयोजन हो सकता है, जिससे उत्सव का माहौल रहेगा. पार्टनर के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे.

मिथुन राशि (Gemini)

करियर व व्यवसाय: इस सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र में अपनी संवाद शैली (Communication Skills) का भरपूर लाभ मिलेगा. सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मोर्चे पर यह हफ्ता स्थिर रहेगा. आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी फिजूलखर्ची पर थोड़ा अंकुश लगाना होगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: भाई-बहनों के साथ किसी पुरानी बात को लेकर चल रहा वैचारिक मतभेद इस सप्ताह दूर होगा. लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या डिनर पर जाने का प्लान बन सकता है.

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन आंखों में जलन या नींद न आने की समस्या से बचने के लिए स्क्रीन टाइम कम करें.

विशेष टिप: इस सप्ताह किसी भी अजनबी पर पैसों के मामले में भरोसा न करें और अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज संभालकर रखें.

कर्क राशि (Cancer)

करियर व व्यवसाय: ऑफिस में काम का बोझ इस सप्ताह थोड़ा ज्यादा रह सकता है, जिसके कारण आपको अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है. बिजनेस से जुड़े लोगों को अपनी रुकी हुई योजनाओं को दोबारा शुरू करने का मौका मिलेगा.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में यह सप्ताह सामान्य रहेगा. अचानक कुछ अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए पहले से ही बजट बनाकर चलना समझदारी होगी.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. जीवनसाथी का हर मोड़ पर आपको भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं जैसे गैस या अपच परेशान कर सकती हैं. खान-पान में सादगी बरतें.

सिंह राशि (Leo) – GOLDEN PERIOD

करियर व व्यवसाय: समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. राजनीति, प्रशासन और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में बड़ा मुनाफा होने के योग हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. सुख-सुविधाओं पर खुलकर खर्च करेंगे.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के बेहतरीन प्रस्ताव आ सकते हैं. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.

स्वास्थ्य: सेहत के मामले में यह हफ्ता शानदार रहेगा. आप खुद को तरोताजा और सकारात्मक महसूस करेंगे.

कन्या राशि (Virgo)

करियर व व्यवसाय: आपकी तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता के कारण कार्यक्षेत्र में कठिन काम भी आसानी से पूरे हो जाएंगे. बैंकिंग, रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति: आय और व्यय में अच्छा संतुलन बना रहेगा. भविष्य की योजनाओं के लिए सुरक्षित निवेश (जैसे एफडी या म्यूचुअल फंड) करने का विचार बना सकते हैं.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: बच्चों की किसी सफलता से मन प्रसन्न रहेगा. लव लाइफ में किसी भी तरह की गलतफहमी को आपसी बातचीत से तुरंत सुलझा लें, बात को बढ़ाएं नहीं.

स्वास्थ्य: शारीरिक थकान और बदन दर्द की शिकायत रह सकती है. समय पर आराम करना आपके लिए जरूरी है.

तुला राशि (Libra)

करियर व व्यवसाय: इस सप्ताह आपको अपने आलस्य से बचना होगा. कार्यक्षेत्र में छिपे हुए विरोधी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने काम पर पूरा फोकस रखें. व्यापारियों को सामान्य लाभ होगा.

आर्थिक स्थिति: धन का लेन-देन करते समय सावधानी बरतें. इस सप्ताह किसी को भी बड़ा कर्ज देने से बचें, अन्यथा पैसा वापस मिलने में रुकावट आ सकती है.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय ठंडे दिमाग से काम लें.

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों या सर्दी-खांसी की समस्या परेशान कर सकती है. अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio) – GOLDEN PERIOD

करियर व व्यवसाय: नौकरी में स्थान परिवर्तन या प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है. अगर आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपको अच्छा ऑफर मिल सकता है. कारोबार में अप्रत्याशित लाभ होने की उम्मीद है.

आर्थिक स्थिति: अचानक गुप्त धन या रुका हुआ पैसा मिलने से आपकी वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार होगा. पुराना कर्ज चुकाने में आप सफल रहेंगे.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: लव लाइफ के लिए समय बहुत अनुकूल और रोमांटिक रहेगा. पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी और घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा.

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से आप खुद को बेहद फिट महसूस करेंगे. पुराना कोई शारीरिक दर्द दूर होगा.

धनु राशि (Sagittarius)

करियर व व्यवसाय: शिक्षा, कानून और कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छे अवसर लेकर आएगा. बिजनेस में आप किसी नई तकनीक या स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भविष्य में फायदेमंद होगी.

आर्थिक स्थिति: धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन विलासिता की चीजों पर अधिक खर्च करने से बचें. बचत पर ध्यान देना इस समय आपके भविष्य के लिए जरूरी है.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: माता-पिता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलेगा. जीवनसाथी के साथ किसी बात पर हल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन जल्द ही सब सामान्य हो जाएगा.

स्वास्थ्य: काम की भागदौड़ के कारण पैरों में दर्द या थकान रह सकती है. रात को भरपूर नींद लें.

मकर राशि (Capricorn)

करियर व व्यवसाय: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम और समर्पण की सराहना करेंगे. रियल एस्टेट, लोहा या मैन्युक्चरिंग से जुड़े कारोबारियों के लिए कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जो बड़ा मुनाफा देगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. भूमि, भवन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस दिशा में बढ़ाए गए कदम सफल होंगे.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: घर का वातावरण अनुशासित और सकारात्मक रहेगा. परिवार के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर गंभीर और सार्थक चर्चा हो सकती है.

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द या बैक पेन की समस्या परेशान कर सकती है. भारी वजन उठाने से बचें और योगासन करें.

कुंभ राशि (Aquarius) – GOLDEN PERIOD

करियर व व्यवसाय: कला, विज्ञापन, डिजाइनिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले जातकों के लिए यह हफ्ता ‘गोल्डन पीरियड’ साबित होगा. आपके नए और इनोवेटिव आइडियाज को बड़ी मंजूरी मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति: आय के नए और स्थायी स्रोत विकसित होंगे. आप अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने पर पैसा खर्च कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक संतोष मिलेगा.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और उनके साथ गेट-टुगेदर का प्लान बन सकता है. पार्टनर के साथ रिश्ता बेहद केयरिंग और मजबूत बना रहेगा.

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से खुद को बेहद हल्का, ऊर्जावान और तनावमुक्त महसूस करेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

मीन राशि (Pisces)

करियर व व्यवसाय: इस सप्ताह आपको अत्यधिक भावुक होकर व्यावसायिक फैसले लेने से बचना होगा. ऑफिस के काम में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएं और दूसरों की गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

आर्थिक स्थिति: धन के मामले में थोड़ा हाथ खींचकर चलने की जरूरत है. गैर-जरूरी विलासिता की चीजों पर खर्च करने से बचें, अन्यथा महीने के अंत में बजट गड़बड़ा सकता है.

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार में छोटी-मोटी बातों को तूल देने से बचें. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें, इससे घर का माहौल शांत बना रहेगा.

स्वास्थ्य: तनाव और चिंता के कारण सिरदर्द या बेचैनी महसूस हो सकती है. सोने से पहले प्राणायाम या ध्यान करना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.